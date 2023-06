Gabriel Solano: “el pueblo argentino necesita una izquierda que se plante ante la crisis”

En el marco de una recorrida nacional por las distintas provincias, el precandidato a presidente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad visitó Córdoba, para reforzar la lista de la izquierda en las elecciones provinciales del próximo 25 de junio, que lleva a Liliana Olivero y Soledad Díaz como candidatas a gobernadora y vice, y a Emanuel Berardo y Luciana Echevarría encabezando la lista de legisladores. Durante toda la jornada, Solano participó de decenas de entrevistas en los medios y por la tarde protagonizó un masivo acto con la militancia del Partido Obrero y del FIT-U en el populoso barrio de Villa El Libertador.

Al respecto, Solano expresó: “Es importante lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio con la incorporación de Schiaretti. Más allá del carácter novelesco del asunto están reconociendo, nos están diciendo que se ponen todos de acuerdo, no para sacar el país adelante, sino para jodernos la vida. Dicen que pasada la elección cordobesa van todos juntos en una alianza común, Schiaretti, Llaryora y Juez, que habla de intereses comunes. Los trabajadores tienen que ver al Frente de Izquierda como una alternativa. Ya todos gobernaron y nos dejaron esta crisis; para terminar con esta situación, es necesario un cambio drástico que solo puede establecer el Frente de Izquierda, rompiendo con el FMI y defendiendo los derechos del pueblo trabajador y no los intereses de los grandes capitalistas. La izquierda es la única alternativa en Córdoba”.

“Nuestras propuestas de gobierno tienen que ver con esto. Planteamos la recomposición inmediata de salarios y jubilaciones, como hicieron los trabajadores del neumático. Eso no se hace porque las conducciones sindicales están vendidas. Hace falta un gran plan de obras públicas con eje en la vivienda porque tenemos un déficit de tres millones de viviendas en el país. Hay que terminar con la inflación; si hay devaluación, si hay fuga de capitales, tenemos inflación. Si la izquierda gobierna, vamos a romper con el FMI y se acaba todo esto. Tenemos que tomar medidas soberanas, el sistema financiero y el comercio exterior deben pasar a manos públicas para planificar la inversión nacional”, afirmó Solano.

“De nuestra parte tenemos un gran crecimiento en las barriadas populares, en los sindicatos, en la juventud, y en los movimientos populares; pero en las elecciones se vota condicionado. Hay una visión liberal de que la gente vota lo que quiere y no es así. Tenemos que modificar la relación de fuerzas que existe en el pueblo. Los trabajadores tienen que dar un paso al frente, para poder votar libremente. Este es el debate que tenemos en el Frente de Izquierda, donde vamos a una competencia interna porque no queremos una izquierda de espaldas a lucha, ni vinculada al kirchnerismo, como lo hacen Bregman y Del Caño. Queremos una izquierda independiente de todos los que gobernaron. Si no hacemos eso, le hacemos un favor a Milei porque el facho se presenta como antisistema y corremos el riesgo de caer en la volteada”, agregó el precandidato a presidente por el FIT-U.

“En las elecciones de Salta y Jujuy ganaron los oficialismos hace un mes y ahora hay una rebelión popular en cada provincia. El pueblo argentino necesita una izquierda que se plante ante la crisis. El Frente de Izquierda debe prepararse para ponerse al frente de la rebelión. Por eso es un gran paso la convocatoria al plenario nacional del FIT-U el próximo 17 de junio, que contará con la presencia de decenas de miles de luchadores de todo el país, para definir las candidaturas y el plan de acción en vistas a las elecciones nacionales de agosto”, concluyó Solano.