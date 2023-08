Gabriel Solano: “necesitamos a la izquierda que está peleando junto al pueblo argentino, no a una lista meramente mediática”

En el programa “Candidatos en Minuto Uno” de C5N, a cargo de Gustavo Sylvestre, Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Frente de Izquierda, explicó qué es lo que se está discutiendo en la interna del FIT-U y cuál es la izquierda que el pueblo argentino necesita para enfrentar la profundización del ajuste que quieren aplicar los candidatos de los partidos tradicionales.

Primero, Solano explicó por qué la derecha estaría canalizando el descontento popular que atraviesa hoy a toda la población producto de la crisis que se cierne sobre el país: “hay una gran confusión política de nuestro pueblo, como en Argentina nos gobierna un gobierno que se dice de ‘izquierda’, lo que ven muchos sectores es que, si estamos como estamos y el fracaso es tan evidente (tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años y el 55% de los pibes hundidos en la pobreza, entre otros) tenemos que pegar un viraje. Ahí la derecha da un discurso que pareciera ser un cambio frente a lo que existe”.

Pero también agregó cómo la izquierda debería combatir este viraje: “desde la izquierda tenemos que hacer dos cosas fundamentales: por un lado enfrentar a esa derecha demostrando que su programa es completamente reaccionario, pero también defender una izquierda que sea claramente independiente del gobierno, porque sino da la impresión que lo que fracasa es nuestro programa, cuando hoy lo que se aplica no es el programa de la izquierda, sino el programa del peronismo que pacta con el FMI. Llamo a la izquierda a enfrentar a la derecha, pero a hacerlo desde la izquierda, conformando un gran frente entre la izquierda y los trabajadores para derrotar a la derecha”.

En ese sentido, el precandidato introdujo cuales son los desafíos de la izquierda en este contexto político: “si lo que viene son acontecimientos como el de Jujuy, acontecimientos de luchas, lo que hace falta es una izquierda que esté inserta en las barriadas populares, en las fábricas, en los lugares de trabajo, que se plante y que pelee, que le duela a los dueños del poder de la Argentina”.

Sobre este punto aprovechó para delimitarse de la otra lista, integrada por el PTS e Izquierda Socialista, contra la cual compite en estas Paso y desarrolló una diferencia estratégica fundamental que tiene que ver con el rol de la izquierda en la organización de las barriadas más pobres y el carácter de clase que la misma debe tener: “hay que discutir si la izquierda va a ir a las barriadas a organizar a los desocupados o no. Con los compañeros del MST tenemos un acuerdo de hacerlo, y esto es fundamental en un país que esta hundido en la pobreza. Si le damos la espalda a las barriadas populares a La Matanza, Florencio Varela, o Chaco, por citar algunos ejemplos, la izquierda no tiene futuro”.

Luego Solano afirmó: “no podemos ser solo la expresión de un sector de la clase media progresista, si la izquierda no va a ahí vamos a ser una izquierda impotente para llegar al gobierno. Es un debate que tenemos con el partido de Myriam Bregman que no lo quiere hacer ¿está bien que la izquierda le de la espalda a esos sectores? porque si la izquierda no le disputa al peronismo eso, no está disputando el poder en Argentina, no está siendo una izquierda que meta los pies en el barro para organizar al pueblo cuando más lo necesita”.

El precandidato finalizó sosteniendo que lo que hace falta para lo que viene es una izquierda que se plante, que le dispute directamente al peronismo en las barriadas populares y en cualquier lugar, como lo hace la lista que él mismo encabeza: “llamo a que nos voten para que esté en octubre la lista de la izquierda que esté peleando junto al pueblo argentino y no una lista meramente mediática”.