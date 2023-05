Gabriel Solano: “queremos que la izquierda llegue al gobierno con la fuerza de un movimiento organizado de los trabajadores”

Transcribimos extractos de la intervención de Gabriel Solano cerrando la conferencia electoral del Partido Obrero el pasado 20 de mayo, que resolvió convocar a un Plenario de la Izquierda y los luchadores para el 17 de Junio junto al MST , y también llevar como propuesta a ese plenario una lista común para las elecciones próximas encabezada por Gabriel Solano del PO y Vilma Ripoll del MST.

Éxito de la coherencia

“Si uno ve lo que el Partido Obrero hizo el año pasado, el acto que hicimos en Plaza de Mayo, la votación que habíamos hecho en el Congreso del Partido Obrero, me refiero a plantear un congreso a toda la izquierda. Si se ve que batallamos todo el año 2022 para que haya un congreso del Frente de Izquierda. Y nos dijeron que no. Cuando hicimos el acto en Plaza de Mayo, que fue un acto importante, y los que hicimos en todo el país tenía que ver con que nosotros consideramos que en ausencia de un congreso de todo el Frente de Izquierda, el Partido Obrero igual iba a levantar una tribuna para darle un planteamiento político. Y en esa tribuna que levantamos, insistíamos, insistíamos, insistíamos en que tiene que haber un congreso de Frente de Izquierda, y no por un fetiche, sino para fisonomizar en la propuesta del Congreso que queríamos una izquierda que esté basada en la lucha de clases, en la acción directa y que con esa plataforma y ese método participe también del proceso electoral. Y llegamos a febrero de este año, ese día de tanto calor, en Lanús votamos que largábamos nuestras precandidaturas, pero lo hacíamos insistiendo que tenía que haber un congreso. Después de una campaña de insistir, insistir, insistir, tenemos, como decir, un éxito político, que para mí tiene dos puntos.

“Un punto es que vamos a tener un congreso o un plenario, asamblea o como se lo quiera llamar. No es del todo de Frente de Izquierda, bueno, pero para un partido que se empeñó durante un año y pico en una orientación concretarlo lo considero un éxito político importante, es un éxito político nuestro y alguien viene con nosotros: viene el MST. El otro punto es que el PTS nos respondió que no, y dio los motivos: ‘No, nosotros no podemos ir porque los piqueteros no son socialistas’. ¡Ah bueno! Y el electorado que vota en las Paso ¿es todo socialista? ¡es ridículo! Admitamos que es mejor un luchador no socialista que con un método socialista viene a discutir a un congreso, que el electorado que no lucha nada y vota un día de una forma y otro de otra.

“¿Por qué no vienen? ‘Que no, que el movimiento piquetero es monolítico’. ¡Hay que estar afuera del mundo! En el movimiento piquetero están todas las tendencias. Todas, todas, todos. Yo conozco tendencias que no existen en ningún lugar… Lo único que no hay en Argentina es una tendencia del PTS en el movimiento piquetero.

“Entonces, tenemos que hacer una campaña, porque nos han respondido los motivos de fondo llegamos a este extremo: ¡se agravaron las divergencias! Se agravaron porque las han explicitado. El hecho de que se hayan explicitado quiere decir que van a hacer campaña con ese punto que explicitaron.

“¿Cuál es la otra forma de pensar el tema? Aceptemos Bregman presidente, negociemos un lugar en una lista de diputados, pero eso ¿sería ganar o sería perder sin pelear? ¿Podemos decirle al Polo Obrero que milite por una candidata presidencial que no va a sus marchas? Sería de parte nuestra una ingratitud, nos dirían ‘pero escúchame, no me apoyan’. No podemos pedírselo. Entonces el punto es que hemos llegado acá no forzados por una situación, sino que llegamos acá después de haber desarrollado una campaña que fue votada por el Congreso del Partido del año pasado. Yo quiero reivindicar una coherencia.”

El desarrollo del Frente de Izquierda

“Está el Frente de Izquierda, lo formamos en 2011. Entramos al parlamento. ¿Y ahora qué? Porque también se cumplen ciertas etapas. No podés estar siempre en mismo lugar. Lo que está bien en un momento, ya no está tan bien después. Después de 12 años consecutivos de lo mismo, tenemos que introducir una novedad, porque si no la propia realidad te termina absorbiendo, te termina mimetizando con el régimen.

“Nosotros no queremos esa mimetización. El Partido Obrero actúa conscientemente. No nos estamos dejando llevar por un enojo o por una negociación de lista. Cuando vino un texto que dice ‘No queremos esto, no queremos el congreso. Y Cristina Kirchner es inocente’, dijimos ‘no vamos a negociar’. Alguno dice ‘se pelean por los cargos’. Cero cargo, nunca discutimos un cargo. Hemos discutido un problema político y nos han respondido políticamente. Tenemos una polémica. Alguno nos va a decir, ‘las Paso no es lo mejor’. Y puede sacar una literatura política del Partido Obrero en el cual dijimos ‘las Paso no es lo mejor’. Defendemos esa literatura política. Las Paso no es lo mejor: queremos un congreso.

“Este Congreso se va a hacer en principio el 17 de junio y todos los que quieran evitar las Paso el 17 de junio podemos votar ahí todo: programa, candidaturas, consignas, metodología de la campaña, todo. Y en el comunicado que va a salir ahora, dice: estamos a tiempo de evitar las Paso. ¿Cómo? Un congreso que vota todo. Al activismo que quiere la unidad, le decimos ‘compañero vení al Congreso, hoy somos dos lo que lo estamos planteando, que vengan los compañeros y se vote todo ahí’. Tenemos una campaña hacia ese Congreso para ir a discutir especialmente con la vanguardia obrera, juvenil. Tenemos que hacer esta campaña realmente con mucha intensidad.

“Y ¿qué decimos frente a la polémica? Básicamente tenemos una diferencia que ustedes pueden sintetizar en dos puntos. Un punto es cómo se posiciona la izquierda frente al kirchnerismo -y más aun frente al peronismo- y si es una izquierda que solamente va a elecciones o es una izquierda que lucha por insertarse en el pueblo trabajador, porque este país requiere una transformación integral que solamente la puede llevar adelante una izquierda que tenga una fuerza de los trabajadores.

“Ellos dicen en su carta que hay divergencias. Entonces, nunca hubo tanto acuerdo en que no hubo un debate de candidaturas y que hay dos puntos políticos que nos dividen. A mí igual me llamó la atención que alguien diga, como dijo Guillo Pistonesi en esa carta, que quien lee las 1.600 páginas del expediente judicial de Cristina debe necesariamente concluir que ‘Cristina no tocó nada. ¿Vos la revisás? No tiene nada, eh. Como vino, se fue’. Es raro. Es decir de un dirigente burgués sospechamos, sospechamos de la burguesía. Son un grupo de ladrones, carreristas, aparte estaba Lázaro Báez, las habitaciones vacías, la Rosadita, los bolsos que les tiran a la monja, la ametralladora. ¿Qué más querés?, ‘No, pero yo leí todo, hablé con la monja’, faltaba que digan. ¿Qué más quieren? ¿que un dirigente de izquierda le otorgue un certificado de honestidad a la dirigente burguesa de este país? Es un despropósito, entonces hay que explicarlo, lógicamente con el tono que corresponde en cada lugar. Y si profundizamos un poco más, decir que el gran problema que tuvo la izquierda argentina de los últimos años o décadas es que ha seguido al nacionalismo burgués y al seguir al nacionalismo burgués se anuló como alternativa independiente de la clase obrera. Nosotros no vamos a hacer eso.

“Nosotros queremos que la izquierda llegue el gobierno con la fuerza de un movimiento organizado de los trabajadores y el pueblo argentino para transformar Argentina de abajo para arriba y tomar las medidas anticapitalistas, socialistas que queremos desarrollar como programa.”

La campaña: por 1.000 comités de base

“Planteado este tema tenemos que ver que vamos a tener una campaña muy peculiar porque las Paso en Argentina no es una interna, es una primaria. Acá vota todo el pueblo, entonces vamos a tener que combinar el planteamiento integral, que se va a decir en agosto y lo mismo que en octubre, y después del debate interno. Por lo tanto, tenemos un desafío de cómo va a ser la campaña, en términos políticos, nuestra capacidad de seducir al electorado laburante. Y las campañas, por todo lo que acá se dijo, siempre son, y en Argentina más todavía, y en este contexto ni que hablar, terrenos de enormes crisis y lucha que abren oportunidades. Es difícil prever todas las oportunidades que se pueden dar en una campaña, pero no hay duda, esto acá se habló: corrida cambiaria, bancaria, devaluación, choque con el Fondo Monetario, división de la derecha, aparece un facho, puede pasar cualquier cosa.”

“Miren lo de Maipú en Mendoza. A mí me tocó estar dos veces en Maipú durante la campaña. La primera vez fui a una asamblea, hablaban los compañeros, en un momento pide la palabra el padre de nuestra candidata a primera concejal, y dice ‘Yo laburo en la fruta de toda mi vida y no puedo acariciar a mi nieta porque tengo las manos destruidas por laburar, si la acaricio la lastimo y no le puedo comprar un juguete. No puedo tener esto, no puedo tener nada’. ¿El Partido Obrero es capaz de organizar a una enorme masa que lucha con el Partido Obrero como una alternativa política? Esta campaña electoral nos presenta ese interrogante. Acá el problema nuestro es en qué medida podemos hacerlo.

“Yo tengo la suerte de hacer la campaña e ir a los lugares y uno ve un montón de compañeras y compañeros, ve inquietudes políticas, ve límites políticos. Entonces cuando hablamos de mil comités de bases, es eso, si hacemos mil comités de base ganamos, porque capaz que le pegamos en el palo en la elección pero ¿quién nos quita que tenemos mil comités de base? ¿Quién nos quita cuánta gente vamos a reclutar? Con mil comités de base el Partido Obrero se fue para arriba. Cuánta gente pasa a militar ahora al Partido Obrero, por ejemplo, con mil comités de base y capaz que ganamos las Paso bien. Y si ganamos las Paso en algunos lugares y en otros no, pero tenemos mil comités de base y en Argentina viene la crisis, la devaluación, los enfrentamientos más duros en la calle, como pasa en toda América Latina, tenemos una fuerza para movilizar y luchar y capaz que alguien nos ganó las Paso y no tiene nada. ¿O Zamora no ganaba las Paso y después iba solo?

“Lo que estamos discutiendo acá, insisto, es cómo esta campaña electoral es por un lado un impulso enorme no para el desarrollo del partido como aparato, sino que la construcción que estamos llevando adelante cobre más vigor político, más volumen político, más influencia política, y eso se puede manifestar en las elecciones. Lo de Misiones es importante también, es más chiquito, pero a nosotros no nos pasaba en el pasado que podíamos registrar en las elecciones una diferencia significativa del voto de acuerdo al sector social. En las Paso de Córdoba de 2021, eso se notó, entonces se pusieron de manifiesto nuestros avances y se pusieron de manifiesto nuestros límites, porque nosotros no queremos regalar sectores de izquierda a la pequeña burguesía o al kirchnerismo, queremos ganarlos, ¿con qué métodos lo vamos a hacer?¿nosotros queremos que los kirchneristas vengan con nosotros? Sí, pero dejando de ser kirchneristas. Nuestra conquista no es sobre la base de franelear con las posiciones de quienes están ahí, sino sobre la base de superar políticamente eso y que se identifique con nuestro programa. Nosotros obviamente vamos a ir con todos a buscar a los sectores kirchneristas desilusionados, pero para sacar conclusiones políticas de por qué fracasó el gobierno kirchnerista, obviamente vamos a ir con todos los sectores que tengan ilusiones y vamos a una polémica programática. Y también queremos conquistar una parte de la pequeña burguesía mostrándole qué es lo que está haciendo el Partido Obrero en un ámbito que ellos no conocen. No tienen la menor idea o pueden llevarse una visión del movimiento piquetero que es la que muestra TN. Tenemos que defender incluso en nuestra propaganda, en nuestros videos, lo que está pasando.

“Tenemos que defender eso también en una campaña electoral. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué nos proponemos con eso que estamos haciendo? Y son peleas políticas muy importantes y obviamente todo va a estar en coincidencia con los debates nacionales. No sé lo que va a decir Cristina el 25 de mayo, que diga lo que quiera. Acá Néstor Pitrola dijo que Wado de Pedro es el candidato de la generación devastada, bueno, puede ser él, puede ser el hijo de los desaparecidos, pero estos gobiernos son gobiernos capitalistas que gobiernan para los intereses que gobernó la dictadura militar. Así que no nos van a correr con que es hijo de desaparecidos, que tenemos que ir por no sé qué cosa y si van con Massa, lo que pongan, le vamos a pegar. Y vamos a hacer lo mismo con lo de Milei, vamos a ir a ganar los votos de Milei uno por uno. Ya lo hicimos la zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires lo tenemos que hacer en todos lados, capaz que se está haciendo y yo no lo conozco, pero hicimos asambleas muy importantes. Juntamos 80 pibes en Soldati, Eran 80, ¿cuántas fuerzas juntan en Soldati 80 pibes para discutir lo de Milei y nosotros?

“Tenemos que ir a hacer esto en todo el país. Y que también la pequeña burguesía que está asustada por Milei vea cuál es la fuerza política que está dispuesta a discutir lo de Milei, que nos vea con esa decisión, que es la decisión del único que tiene la idea de que tiene razón, que tiene principios, que puede ir para adelante. Esta decisión vale muchísimo, es una decisión basada en las convicciones nada más y lo podemos hacer.

“Termino con lo siguiente: tenemos que armar los comités de base, y los comités de base tienen que dar lugar a todo tipo de iniciativas, tenemos que ir a una campaña que sea realmente una campaña en la cual el Partido Obrero despliegue una iniciativa que hasta ahora la tenemos hecha hasta cierto punto. Y si es una campaña de todo el partido, todo el partido pasa a ser candidato, todo el Polo que quiera pasa a ser candidato. Todos los compañeros de movimiento sindical que están con nosotros militando pasan a ser candidatos, estén en el lugar que estén en la lista, aunque no estén en la lista. Esa iniciativa la tenemos que nosotros desplegar a fondo. Si lo hacemos, no veo que podemos perder: nada; en todos los casos es ganancia. Nosotros somos de Marx: ‘el proletariado solo tiene que perder sus cadenas’ y el Partido Obrero solo tiene que perder sus cadenas, todo lo que demás está por ganar. Muchas gracias.”