Grabois y Massa: ¿quién “condiciona” a quién?

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y rival de Sergio Massa en la interna, Juan Grabois, afirmó en el programa “Duro de Domar”, en C5N, que su candidatura está “para condicionar al sistema político y a un futuro gobierno de Unión por la Patria, en el caso de que perdamos (…); para condicionar un programa popular (…) Yo puedo decir ‘el que gana (la interna entre Masa y él) gana y el que pierde acompaña’, todo eso lo voy a decir, pero si querés que nuestra gente milite y te vote va a haber un programa de Tierra, Techo y Trabajo, las negociaciones con el Fondo van a tener que ser con otro criterio, o sea, nosotros estamos para condicionar”.

Como Grabois no va a ganar la interna, y lo sabe perfectamente, lo importante de esta expresión es que reafirma que votará por Massa en las generales de octubre y, en caso de que este llegue a la presidencia, se apresta a “condicionar” a su gobierno por medio de la agenda señalada. En un sentido semejante, el diputado nacional de Patria Grande y coordinador del comando de campaña de su candidatura, Itai Hagman, le dijo a La Nación (24/7) que “la pelea contra el FMI, la defensa de los recursos naturales, la mejor distribución del ingreso son todos valores que comparte no solo La Cámpora, sino también Cristina. Y con Juan como candidato logramos que esa agenda esté dentro de la discusión interna y no afuera”.

Patria Grande y la Utep ya integraron el gobierno del Frente de Todos -que tiene a CFK como vice- durante estos últimos años, y ninguno de los puntos que señala Hagman se cumplió. ¿Por qué ahora sería diferente? Peor aún, ocurrió exactamente lo contrario: el gobierno cerró un acuerdo con el Fondo que establece una ruta de ajuste y una revisión trimestral de cuentas por parte del organismo financiero; el salario continuó el deterioro del gobierno macrista; y en materia de recursos naturales, sigue la entrega a las grandes multinacionales, incluso con graves riesgos para el ambiente, como la autorización para la exploración off-shore en las costas de Mar del Plata.

La idea de que se puede “condicionar” a un gobierno del PJ desde adentro es, por lo menos, ingenua. El propio Hagman se abstuvo en la votación de la reestructuración de la deuda externa, en 2022, en vez de votar en contra. Entonces, ¿quién “condiciona” en verdad a quién? La tesis de los “gobiernos en disputa” ha conducido a la adaptación de la izquierda a esos gobiernos y a desastres políticos como el de Montoneros en los ’70.

La candidatura presidencial de Grabois cumple el papel de evitar una fuga de votos desde el oficialismo hacia la izquierda, dado el carácter derechista de la candidatura de Massa, quien ejecuta el plan de ajuste del FMI (el gasto público en términos reales se contrajo en el primer semestre, con una reducción de las asignaciones familiares y las jubilaciones), cultiva lazos con la embajada norteamericana y plantea una baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Como no se cansa de señalarlo el propio Grabois, su candidatura fue habilitada expresamente por Cristina Kirchner, y el propósito es el ya señalado.

Es más: por fuera del binomio presidencial, Patria Grande comparte el resto de las boletas con Massa. La semana pasada, Grabois participó de un acto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al que defendió como su candidato en la provincia.

El lugar de la izquierda no debe ser el de furgón de cola del peronismo, sino la formación de una fuerza política independiente de todos los bloques políticos capitalistas, con un programa de ruptura con el imperialismo y de reorganización del país sobre bases socialistas. Este es el planteo de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda que encabeza Gabriel Solano.