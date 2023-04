Gran acto en Comodoro Py en apoyo a César Arakaki y Daniel Ruiz

En el marco de la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones y el Tribunal de Casación, por el juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por haber participado de las jornadas de 2017 que enfrentaron la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo, una enorme movilización, que partió de Obelisco, arribó a Comodoro Py denunciando la criminalización de la protesta social y exigiendo la absolución de los procesados.

En el recinto donde se llevó adelante la audiencia estuvieron algunas personalidades y referentes destacados de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, expresando su solidaridad con Arakaki y Ruiz. Es el caso de Romina Del Plá, diputada por el Partido Obrero en el Fit-u, Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, Mecha Martinez de Cuba MTR, Horacio Roca, secretario adjunto de la Asociación Argentina de Actores, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma y ATE, Norita Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, dirigentes del PTS, Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero, Cristina Mena, del MTR 12 de Abril y María del Carmen Verdú, de Correpi.

Por su parte, Cachorro Godoy sostuvo: “Arakaki y Ruiz son juzgados por la importantísima movilización que los sectores del movimiento popular llevamos adelante para frenar el intento de reforma previsional. La justicia busca poner freno a la lucha de los trabajadores”.

Norita Cortiñas afirmó: “Las leyes que quería sacar el gobierno se impidieron por la gente en las calles. Persiguieron a los más jóvenes y les hicieron causas. Pasaron momentos muy malos. La justicia argentina da vergüenza a los argentinos”.

María del Carmen Verdú, de Correpi, defendió las libertades democráticas diciendo: “Ahora la pelota esta en la cancha de los jueces de Casación. La exposición de las compañeras fue impecable demostrando que no hay un solo argumento ni fáctico ni de derecho que permita justificar las penas a prisión efectiva”.

En las puertas de Comodoro Py, al terminar la audiencia se llevó adelante un acto en el que Arakaki intervino diciendo: “Estoy absolutamente convencido de que aquel 14 y 18 de diciembre fui a la Plaza de Mayo por una causa justa, porque le estaban robando a los jubilados. Yo vengo de una familia de inmigrantes japoneses y se lo que cuesta llevar la comida y el pan día a día a sus casas. Mis padres, lo primero que me enseñaron, es a cuidar a los jubilados. Los que perpetuaron el robo están en libertad, pero nosotros podemos caminar tranquilos por la calle, ellos no, porque los repudia todo el pueblo argentino. Nosotros no somos los delincuentes, los delincuentes son ellos. En 5 días la Cámara de Apelaciones tiene la oportunidad de decidir si nos absuelven o si fijan la condena, nosotros vamos a seguir luchando, adentro o afuera, por el bien de la clase trabajadora, de los compañeros desocupados y así será siempre. No tengo más palabras para agradecerles, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. No queremos ningún preso más por luchar, ya pasó en Mendoza con nuestros compañeros y logramos su libertad. Yo no tengo ninguna confianza en los tribunales burgueses, mi confianza está en el pueblo, en los que están acá.”

Daniel Ruiz, por su parte, sostuvo: “Tenemos el derecho genuino de defendernos contra la represión policial. Ningún derecho de la clase trabajadora se consigue sin lucha. Estas instituciones están al servicio de los ricos, hay que construir una nueva sociedad mediante una revolución social. Tenemos que revertir esta situación, para eso estamos más organizados y convencidos que nunca, y vamos a convencer a cada compañero.”

En el acto, intervinieron también algunas personalidades políticas y de izquierda, como Celeste Fierro por el MST, Juan Carlos Giordano por Izquierda Socialista, Cristina Mena por el MTR 12 de Abril y Patricio Del Corro por el PTS, entre otros.

Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, cerró el acto denunciando también al gobierno: “no cabe duda de que todos los que estamos hoy acá estuvimos en las jornadas de 2017 haciendo lo que teníamos que hacer. Frente al intento de un gobierno de arremeter contra los derechos históricos que la clase obrera conquistó mediante décadas de lucha, teníamos que aplicar esos métodos: paro, movilización y piquete para defender nuestro derecho a luchar y evitar que el gobierno nos arrebate las jubilaciones. Muchos hablan de grieta pero la verdadera grieta fueron esas jornadas. Quien no estaba en la plaza enfrentando este atropello contra los trabajadores, estaba del lado de los capitalistas que venían contra nuestros derechos. La CGT, que había pactado con el macrismo, fue desautorizada por el pueblo en la calle.

Todos sabemos muy bien que en esa oportunidad el macrismo no tenía mayoría en ninguna cámara, y si pudo aprobar esta confiscación fue por la complicidad directa del bloque peronista que le votaba a favor. Por eso no están hoy acá. Por eso cuando asumieron lo primero que hicieron fue meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, robándole la fórmula de movilidad jubilatoria por inflación. Más allá de cuál sea la decisión de este juzgado, el pueblo argentino va a salir a la calle para enfrentar las confiscaciones contra la clase obrera, nosotros vamos a enfrentarlos como los enfrentamos hoy con esta movilización. No sabemos que van a decir, pero nosotros lo que vamos a hacer es movilizarnos incansablemente para que Arakaki y Ruiz no vayan a prisión, a prisión que vayan los que se robaron la Argentina, los que endeudaron al país y los que nos llevaron a la extrema pobreza.”