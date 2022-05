Gran campaña hacia la Marcha Federal piquetera en CABA

En las últimas semanas, y como parte del plan de lucha votado en el Plenario Nacional Piquetero de mediados de marzo, en las barriadas más pobres de la ciudad se ha llevado adelante una gran campaña de convocatoria y agitación hacia la marcha federal que se está llevando a cabo en estos momentos, con caravanas que salieron de todo el país, y que en el jueves 12 confluirá en una gran movilización a la Plaza de Mayo.

Agitación

Con volanteos, afichadas, asambleas y colectas para financiar los micros que vienen desde el interior del país, el Polo Obrero de la capital viene llevando adelante la tarea de que, también en el centro del poder político del país, todos los trabajadores, ocupados y desocupados, se enteren de la gran convocatoria que implicará esta Marcha Federal, y con la idea de que todos los sectores en lucha se sumen a la movilización que reclamará por trabajo genuino y por aumento de salario, contra el hambre y la pobreza.

Desde los barrios del sur de la ciudad (Lugano, Soldati, Bajo Flores, Pompeya, Barracas y La Boca) hasta los de la comuna 15 (el Playón de Chacarita y la Carbonilla), pasando por Once, Parque Patricios y la Villa 31, se han desplegado mesas de agitación con los volantes convocando a salir a luchar, se han hecho afichadas para que todos los barrios se enteren de esta iniciativa, y se ha discutido en cada asamblea la importancia de la unión con otros sectores de trabajadores que también están saliendo a pelear por sus reivindicaciones: desde los docentes que saldrán ese mismo día contra la reforma laboral que les quieren imponer, hasta los enfermeros que atienden en las salitas de los barrios y que luchan para que se los reconozca como trabajadores de la salud y se les garantice un salario acorde.

Colecta por una marcha independiente de los gobiernos

Para financiar la gran cantidad de micros que vendrán de las diferentes provincias, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, se han hecho colectas en los barrios, a través de un bono a colaboración, que ha concitado el interés y la ayuda de los trabajadores del barrio, a partir del reconocimiento de la pelea que viene llevando adelante el movimiento piquetero. En los comercios, en los comedores, en las fábricas del barrio se han juntado cientos de aportes para poder sostener una movilización que será masiva y que para mantener su independencia de los gobiernos y las empresas necesita del aporte consciente de los trabajadores.

La lucha de los barrios estará presente en la Marcha Federal

Las peleas que se dan todos los días por la urbanización real de las villas, para que se garanticen los insumos en las salitas, por el aumento de salario para las trabajadoras de casas particulares, trabajadores textiles y de la construcción son parte del programa que levanta la Unidad Piquetera que movilizará el 12 a la plaza. El hecho de que en la ciudad de Buenos Aires Larreta haya atacado a quienes se movilizan por los reclamos más elementales, diciendo que la mujeres piqueteras “usan a sus hijos de escudo” en las marchas, no va a sacarnos de las calles sino que redobla nuestra convicción para enfrentar a un Estado que no solo es el responsable de que les niñes no tengan vacantes en los colegios, sino que usa todos los recursos para pagar la deuda mientras ni siquiera garantiza que las familias tengan un plato de comida. Frente a los dichos de Larreta, Milei y el ministro Zabaleta de que buscarán quitar los planes a quienes se movilizan, les decimos que no dejaremos las calles hasta que los reclamos sean atendidos. El 12 de mayo, todes a la plaza. Por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza.