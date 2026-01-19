Gran festival obrero en la puerta de Lustramax

El dia sábado se realizó un festival solidario en apoyo a los despedidos de Lustramax, que permanecen en asamblea permanente dentro del predio. Un "acampe" que cuenta con el apoyo de compañeros que no han sido despedidos pero que entienden la necesidad de la organización obrera para no ser pisoteados por las patronales, que, apalancadas por el gobierno, aprovechan la coyuntura y van a fondo con una reforma laboral de hecho.

El festival fue organizado por el activismo obrero, que desde el primer día está presente luchando codo a codo junto a las y los trabajadores.

Con la participación de mas de 500 personas, y en un escenario improvisado en la caja de un camión, se escucharon bandas de géneros musicales diferentes pero con el mismo espíritu revolucionario, denunciando en sus letras las vivencias obreras y haciendo alusión a las luchas eternas contra el sistema opresor.

La solidaridad se hizo presente y reforzó la lucha de los trabajadores

En el festival se hicieron presente distintas agrupaciones obreras y dirigentes clasistas. Desde el Polo Obrero y de la mano de Eduardo "Chiquito" Belliboni se hizo una importante colaboración de alimentos para ayudar a la permanencia de las y los trabajadores. También estuvieron presente Néstor Pitrola, quien realizo un primer aporte económico desde la banca del FIT-U; Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD-UBA; Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Cefyl; la UJS de San Fernando.

También Nico Zonta, trabajador de Arsat y consejero representante por la minoría en Foetra; agrupaciones y dirigentes de distintas universidades, y centros de estudiantes; delegadas de Tribuna docente del Suteba Tigre; integrantes del Plenario de Trabajadores Jubilados, entre ellos Eduardo Martínez, que fue orador del sector; y activistas obreros de distintos gremios. El lunes se acercaron compañeros del Sutna, que estuvieron de paro en Fate, tanto el sábado de 6 a 14 hs como el lunes de 14 a 22.

En la oratoria de los distintos dirigentes políticos, se destacó la necesidad de la organización obrera para resistir el avance patronal y la traición de las burocracias sindicales. Destacada fue la invitación del diputado Néstor Pitrola a participar de la mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo, el movimiento piquetero y las organizaciones de jubilados, para fortalecer al movimiento obrero en todas las luchas con un plan de acción que nos lleve a una huelga general para ponerle fin al gobierno de Milei y sus cómplices.