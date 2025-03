Grecia: para respirar, para derrocarlos

Las concentraciones de hoy en toda Grecia han sido impactantes por su masividad. El 28 de febrero pasará a la historia como una gran huelga, como una gran invasión del pueblo en el centro de atención. Más de un millón de personas en Atenas (ciudad de 4 millones de habitantes), medio millón en Salónica (ciudad de 1,2 millones), decenas de miles en todas las ciudades del país, junto con otros miles en muchas ciudades del extranjero, manifestaron su oposición al gobierno de Nueva Democracia y a su política criminal, exigiendo que se castigue a los culpables del crimen de los Tempi. Este gobierno de beneficios para el capital, de privatización, de mercantilización de los bienes sociales, de autoritarismo, de armamento, de guerra, ha perdido la tolerancia popular que tenía. Debe ser derrocado para que el pueblo pueda respirar.

Debe ser derrocado desde abajo y desde la izquierda con la fuerza del movimiento obrero, del pueblo organizado y de la juventud luchadora que luchará contra la política que continuamente dará a luz nuevos crímenes como el Tempi. La política de los beneficios, el capital y la Unión Europea, la privatización de los bienes sociales, el empobrecimiento del pueblo, el armamento y la participación en la guerra. Los partidos burgueses se contentan con mociones de censura en el Parlamento porque esperan aliviar la ira popular y atraparla en escenarios gubernamentales. El KKE se niega a fijarse el objetivo de derrocarlo, esperando a que maduren las condiciones y buscando sólo su fortalecimiento parlamentario en las próximas elecciones. Los demagogos de extrema derecha no quieren tocar los beneficios de los grandes empresarios y las privatizaciones porque son "una sola cosa" con sus jefes. El sistema político burgués aún no ha formado una solución gubernamental sucesora. Precisamente por eso, el objetivo de derrocar al gobierno y su política debe venir del movimiento popular y, en primer lugar, de la izquierda comunista. Este gobierno debe ser derrocado no porque el próximo será propopular, sino porque todo administrador de la política burguesa debe sentir el suelo caliente bajo sus pies. Para que el movimiento obrero y popular pueda, con confianza en sí mismo y nuevo impulso, imponer conquistas a favor de los trabajadores y la juventud. Lo que temen los partidos burgueses de todo tipo es la «desestabilización» y el pueblo organizado que exige e impone. Quieren que los cambios de gobierno se produzcan de forma tranquila y parlamentaria en fechas fijas. El movimiento obrero y juvenil y la izquierda combativa quieren que los gobiernos caigan desde abajo y desde la izquierda hasta que la clase obrera, con sus propios órganos, derroque el poder burgués para la construcción de una sociedad socialista-comunista.

El 28 de febrero demostró la voluntad de lucha del pueblo. Ahora el movimiento obrero, popular y juvenil y la izquierda combativa deben contribuir a la escalada de las movilizaciones, para que la iniciativa de los movimientos pase a los "de abajo", a las calles y no a los pasillos. Con reivindicaciones que combinen el castigo a los culpables del Tempi.

Luchemos para que los trenes pasen a ser públicos, sin indemnización y con control obrero, para que todos los bienes sociales (educación, sanidad, electricidad, agua, comunicaciones, transportes, etc.) sean públicos, por el aumento de los salarios.

-Abajo el gobierno del crimen y el encubrimiento.

-Las privatizaciones matan. nacionalización del tren helénico sin indemnización y con control popular obrero.

-Sanidad, educación, bienes públicos gratuitos, nada de dinero para el superávit del pacto de estabilidad del euro, la deuda y el armamento.