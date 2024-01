Guardavidas necochenses en conflicto

Durante las últimas dos semanas, empezada ya la temporada, los guardavidas del distrito de Necochea-Quequén se encuentran en situación de alerta y movilización, realizando diferentes protestas dentro y fuera del municipio. Marchas por la playa de Necochea-Quequén, por el centro de la ciudad y en la propia municipalidad.

Luego de una permanencia en el municipio para conseguir una reunión con el intendente recién reelecto Arturo Rojas, donde fueron intimados a levantar el paro, los reclamos y esperar que el municipio cobre un impuesto recientemente aprobado por el Concejo Deliberante, del cual se “desprendería” una porción para equipamiento y salario de los guardavidas, se propuso agregarle un ítem e incremento en el impuesto municipal para cumplir con la demanda de los trabajadores.

Esto desnuda el interés del intendente de no afectar a los que más riqueza poseen, como por ejemplo es el sector portuario al cual no le aumentan las tasas desde hace años, agravando la situación de toda la ciudad y no sólo de los guardavidas.

Todas estas propuestas fueron rechazadas y se procedió a suspender por 24 horas el paro para la discusión paritaria, la cual llevó como propuesta un incremento salarial del 10% contemplando el sueldo de octubre 2023, dejando los salarios por debajo del nivel de pobreza.

El domingo 7 de enero, horas antes de la movilización planteada en playa Quequén, los guardavidas se enteraron que fueron denunciados por la intendencia por el incumplimiento de supuestas tareas esenciales, acusación falsa dado que se garantizó las guardias para no dejar las playas descubiertas ante posibles incidentes en todos los puntos neurálgicos de la ciudad.

Los trabajadores reunidos el domingo 7 decidieron permanecer con las medidas de fuerza, con el paro y repudiar la criminalización de la protesta que intenta colocar el intendente Rojas. Pero el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires el lunes 8 de enero declaró la conciliación obligatoria entre los trabajadores y la Municipalidad de Necochea-Quequén.

Desde el Partido Obrero manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento con los compañeros guardavidas. Y llamamos al intendente y al Ministerio de Trabajo a resolver de forma inmediata esta situación cumpliendo las demandas de los compañeros: actualización salarial del 200%, dada la inflación presente y proyectada; recategorizaciones; equipamientos nuevos, personales y de rescate náuticos y terrestre; construcción y reparación de refugios y casillas.