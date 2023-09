“Hay que ganar las calles contra los abusos y los femicidios”: Vanina Biasi, desde Tribunales, acompaña a los familiares de víctimas

La candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda y dirigente de la agrupación Plenario de Trabajadoras, Vanina Biasi, acompañó la movilización a Tribunales por el inicio del juicio por abuso sexual de la hija de 4 años de una compañera del Polo Obrero del barrio La Carbonilla. Además se sumó a la movilización por la nueva instancia del juicio de Luna, un caso de abuso de un progenitor a una menor que ya lleva 11 años. En el día de ayer también participó del repudio contra la absolución del médico Pablo Ghisoni en el caso de abuso contra los hijos de Andrea Vázquez y la madre protectora.

Vanina Biasi sostuvo: “Los abusos en las infancias es una problemática sometida a una utilización política pero el Estado y ninguno de los espacios gobernantes ha tomado ninguna medida para abordarla. La derecha utilizó con fuerza esta problemática cuando fueron dos mujeres las responsables del homicidio de Lucio, pero nunca más se interesaron por desarrollar ningún plan para atender este flagelo. En general este es el sector político que, con sus jueces, sus fiscales y sus abogados protectores de pedófilos, siempre se encuentran del lado de quienes tratan de defender a los abusadores en los estrados.”

“El gobierno nacional, que prometió llevar adelante políticas para contener los abusos, los femicidios y la violencia no ha presentado una sola medida en ese sentido. De hecho el Ministerio de las Mujeres acompañó el profundo ajuste que llevó adelante el gobierno, respondiendo a las exigencias del FMI, del cual fueron víctimas especialmente millones de mujeres y niños. Un ministerio que no tuvo ni una sola política efectiva en favor de las madres protectoras y las infancias abusadas. Ante esta problemática se ha continuado la designación de jueces que están en las antípodas de un abordaje adecuado de estas problemáticas. La famosa reforma judicial no ha llegado a ser ni siquiera una promesa en el campo de la justicia ordinaria sino que siempre se quedó en el campo de la federal. Nunca se ejecutó directamente esa reforma porque la prioridad del gobierno siempre fue ejecutar un ajuste a fondo y nada más.”

Por último agregó la única candidata mujer y de izquierda en la Ciudad: “Esta realidad nos encuentra en una derechización generalizada de todo el escenario político. Milei, quién tiene más posibilidades de ser presidente, es un enemigo declarado de los derechos de las mujeres y diversidades. Nosotras debemos volver a la calle para organizarnos y poner en pie un Consejo Autónomo, que no dependa de los gobiernos de turno, y avanzar por una verdadera reforma de la justicia ordinaria para que las mujeres tengan que dejar de penar en diferentes juzgados, cuando tienen que denunciar situaciones de violencia contra ellas o sus hijos.”

Es fundamental que el movimiento de mujeres gane las calles este 28 de septiembre, de manera independiente de todos los gobiernos, para enfrentar el ajuste, el avance derechista y defender el aborto legal y todos los derechos conquistados.