“Hunden a los jóvenes en la miseria y quieren distraernos con proyectos punitivistas”

La diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Vanina Biasi, tomó la palabra en el plenario de Comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes, en donde se comenzó a debatir el proyecto de ley presentado por el oficialismo que busca modificar el régimen penal juvenil bajando la edad de punibilidad a 13 años y endureciendo las penas.

En primer lugar, Biasi advirtió que “este proyecto es solamente político, con números fraguados, para decirle a la población que nuestros adolescentes son, antes que nada, sujetos peligros y atravesados por una vida delictiva”. En lugar de criminalizarlos “este Congreso de la Nación debería pedirles disculpas a los pibes en Argentina, que son pibes que se abren paso en condiciones terribles, que son pibes creativos aún cuando no se les da los lugares donde puedan desarrollar esa creatividad”, agregó.

“El problema de este país no son los adolescentes, sino los adultos que instrumentalizan políticas que terminan hundiendo este país en la miseria, en el 60% de pobreza, en el 18% de indigencia, ahí está la delincuencia”, enfatizó la diputada. A su vez, denunció el desfinanciamiento estatal sobre el régimen penal juvenil existente: “El nivel de reincidencia que hay muestra que el gobierno no les paga a los que deberían trabajar con esos jóvenes adecuadamente, no tienen equipos interdisciplinarios. En los dispositivos de privación de la libertad los adolescentes están hacinados, no les dan tareas recreativas y deportivas como corresponde”.

Luego añadió que “el gobierno le está presentando a la sociedad como un problema algo que no lo es, para distraerla de los verdaderos problemas: que a ocho meses de haber asumido el gobierno haya hundido a la población en la miseria, incrementado los impuestos a los más pobres y reducido a lo más ricos”. “Le robaron la comida a los pibes y ahora vienen a decir que los tenemos que meter en cana, son una vergüenza completa”, sentenció.

“Tenemos a una ministra coma Patricia Bullrich que festeja el procesamiento de trabajadores, de piqueteros, de organizadores de los movimientos sociales en Argentina mintiendo también sobre lo que dice el fallo de procesamiento (…) Esto es grave, esto es distractivo, no me quiero sumar a la idea de que acá puede haber un debate franco” subrayó.

“La tasa de reincidencia baja cuando son las organizaciones sociales las que impusieron dispositivos para abordar la problemática de los pibes en ´conflicto con la Justicia´”, puntualizó Biasi, destacando que el gobierno destruye las perspectivas de los jóvenes, al punto de desfinanciar la educación y atacar a los clubes barriales. “¿Por qué nos traen acá a funcionarios que fraguan números para querer imponer una política absolutamente reaccionaria para la juventud?” concluyó.