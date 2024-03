Bariloche: el gobierno cercena el derecho de miles de estudiantes de acceder a la educación

Luego de retroceder con la resolución que recortaba el boleto estudiantil por presión de los estudiantes y el rechazo generalizado contra dicha medida, Walter Cortés no fijó fecha para que los estudiantes mayores de 18 años puedan tramitar el acceso al beneficio estudiantil. Por ahora solo lo pueden tramitar los/las estudiantes de los niveles secundario y primario, desde el pasado lunes 11 de Marzo.

Habiendo comenzado las clases en las universidades hace ya semanas, la no implementación del boleto para este segmento de estudiantes implica afrontar un costo que no todos pueden afrontar y, por lo tanto, no pueden acceder a los lugares de estudio. De esta manera el intendente no respeta el acceso a la educación pública y se coloca del lado de la motosierra de Milei.

Dicha medida se da en un contexto de tarifazos, en los que las empresas reclaman aumentos. Mi Bus pide un boleto a $1300. Por su parte, denunciamos que la empresa Las Grutas recorta el pasaje de los estudiantes universitarios que vienen a Bariloche desde Dina Huapi, de modo que los estudiantes deberán pagar el 50% del pasaje, medida que cuenta con el aval del gobierno municipal de Dina Huapi.

Adherimos a la concentración y marcha de estudiantes universitarios, terciarios y secundarios. Desde las 17hs carteleada en la plaza del Centro Cívico para marchar a las 18hs.

Nos movilizamos en defensa de la educación pública, por más presupuesto para la universidad, en apoyo a la lucha salarial docente de las universidades, por más becas y por el boleto estudiantil.

¡Implementación ya del boleto estudiantil para mayores de 18 años!

¡Gratuidad del boleto estudiantil Dina Huapi-Bariloche!