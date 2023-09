Importante asamblea abierta del sector audiovisual

En el marco de la conmoción por el triunfo de Milei y su anuncio de que cerraría ministerios e Institutos Culturales (el INCAA entre ellos), se realizó el sábado 2 de setiembre una Asamblea Abierta Audiovisual en un centro cultural del barrio de Almagro.

Con 200 participantes de distintos sectores (directores, técnicos y productores) la asamblea votó por unanimidad un plan de acción, consistente en una movilización/acción en defensa del INCAA y de la cultura a realizarse en 15 días, el apoyo a la movilización del lunes 4 de los estudiantes de la EMAD, el apoyo al repudio contra el acto negacionista de la vice de Milei, Victoria Villarroel, en la Legislatura Porteña; y la continuidad de las asambleas en el marco de una lucha de largo aliento.

Durante la asamblea, con varias decenas de intervenciones presenciales y virtuales, el debate giró inevitablemente en torno a dos tópicos: la situación actual -no sólo del cine sino económica y social general- y las medidas a tomar. Se expresaron muchas voces pero principalmente dos ángulos distintos, aunque no necesariamente opuestos. Por un lado, quienes pregonaban el voto a Massa, aunque admitiendo que no era de su agrado, intentaron poner a toda la asamblea a trabajar como un “think tank” al servicio de conseguir votos para Sergio Tomás. Por el otro lado estuvimos quiénes partimos de comprender (sin estigmatizar) que el voto a Milei se condice con una gravísima situación de ajuste y desesperación provocada por el sometimiento a los planes del FMI de quienes gobernaron las últimas décadas, y que la mejor forma de encarar la defensa del sector cultural era saliendo a luchar en unidad contra el ajuste en curso (que nadie negaba) y rechazando las amenazas de Milei desde esa posición de lucha y organización.

En el marco del vaciamiento en curso de los institutos culturales y una inflación más descontrolada a partir de la devaluación del 22% pactada por Sergio (el ministro) con el FMI, la necesidad de organizarse y luchar ahora y así preparar mejores condiciones para enfrentar futuros ataques fue expuesta por un trabajador de cine: “Es hoy! que nuestro salario no alcanza, es hoy! que no tenemos prácticamente laburo en cine, es hoy! que trabajamos en condiciones desastrosas para las series de las OTT”. Sin embargo estos planteamientos, aunque nadie podía ni quería refutarlos, eran respondidos argumentando que “luchar ahora contra el gobierno es hacerle el juego a Milei”. La posición se fundamentaba en confiar por enésima vez que con Massa como presidente “por lo menos habría diálogo”. Allí mismo, varias intervenciones se lamentaban de los escasos resultados del “diálogo” con los representantes del actual gobierno: Bauer, Puenzo y su reemplazante en el INCAA, Battle.

Este encontronazo de perspectivas amenazó con quebrar la asamblea cuando se intentó poner a votación el apoyo explícito a Massa. Había sido claro en gran parte de las intervenciones, incluso de declarados votantes de Massa, que produciría una división innecesaria y perjudicial para la defensa ante enemigos comunes. En algunos sectores de la asamblea primó la idea de aislar y desplazar a la izquierda -que si bien explicitó su voto al FIT-U no se le ocurrió ponerlo a votación- pero se vio frustrada cuando se propuso como moción votar la pertinencia de que una asamblea abierta (y heterogénea ideológicamente) apoyara a un candidato en particular. La no pertinencia ganó la votación con 72 votos contra 64, y así la asamblea abierta audiovisual evitó ser convertida en una agencia de la campaña de Unidos por la Patria.

Probablemente el debate vuelva a aparecer, pero debería hacerse en el marco de una unidad de acción ya en marcha, que deberá crecer junto a los sectores estudiantiles, junto a Unidxs por la Cultura, los trabajadores de ciencia y técnica, los trabajadores audiovisuales en lucha por sus paritarias, y tantos otros sectores que ya se están poniendo en movimiento.