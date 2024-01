Incendio en Felfort

Esta mañana se produjo un incendio en la fábrica de chocolates Felfort ubicada en el barrio de Almagro. Los trabajadores llamaron a los bomberos y evacuaron el lugar al registrar humo en el primero y segundo piso. El origen del incendio no está claro. Acudieron los Bomberos de la Ciudad y Same. No se registraron heridos y en pocos minutos habilitaron el reingreso del personal, pese a que aún había humo en distintos sectores.

En conversación con un trabajador de la fábrica, este nos informó que no sonó ninguna alarma avisando del peligro a los trabajadores, y que la patronal apuró el reingreso de los trabajadores.

No es la primera vez que en Felfort se produce un incendio. En noviembre de 2013 y en julio de 2015 hubo episodios similares, con trabajadores trasladados al hospital Durand con principio de asfixia.

La falla o ausencia de elementos de seguridad, podrían haber generado una tragedia ante el desinterés de la patronal que siempre prioriza la producción antes que la salud e integridad de sus trabajadores. Estas condiciones de precariedad son a las que Milei busca abrir paso con el DNU y la Ley Ómnibus, donde arremete de lleno contra los derechos laborales y las conquistas obreras históricas.

Frente a la desidia patronal debemos fortalecer la organización al interior de los lugares de trabajo para defender nuestra salud y la de nuestros compañeros, llevando adelante asambleas que constituyan un espacio de deliberación colectiva para encauzar un plan de acción. A su vez, es fundamental garantizar la asistencia a la movilización del 24 de enero, en el marco del paro convocado por la CGT, para enfrentar el ataque del gobierno y defender nuestro trabajo y nuestros salarios.