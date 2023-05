Independiente: la colecta para salvar a los quebrantes

Mediante una conferencia de prensa efectuada el pasado jueves 27 de abril en el estadio Libertadores de América, el influencer Santiago Maratea dio inicio a una recaudación de dinero para saldar las fenomenales deudas que contrajo el Club Atlético Independiente. Un rescate, tanto a la gestión moyanista como la actual macrista.

Mediante la creación de un fideicomiso se busca recaudar más de 20 millones de dólares, y de este modo dejar en cero de deudas las cuentas duramente saqueadas.

“Les quiero contar a todos cómo fue la historia hasta llegar acá. Hace más de dos años que realizó colectas y siempre digo que no es caridad lo que hago, sino que tiene que ver con cómo uso las tecnologías para organizarnos. Soy muy amigo de Juan Marconi (vicepresidente del club), de la época en la que yo era tweetstar, y él me entrevistó para la radio. Marconi siempre me pedía que hiciera una colecta para el rojo”, contó Maratea en relación a cómo se gestó la iniciativa (Ole, 27/4).

Instalando como figura principal de la colecta al ex jugador y director técnico del club, Miguel “Pepe” Santoro, el mediático Santiago declaró que “hicimos un cálculo y, si de los 6 millones de hinchas que tiene el club, 2.200.000 pone 4 mil pesos cada uno, pagamos el total de la deuda” (Página 12, 27/4). De este modo, el joven recaudador y la comisión directiva macrista buscan que la crisis la paguen los aficionados y socios. Familias trabajadoras que fecha tras fecha le cuesta cada vez más ir a la cancha, con una inflación superior al 20% en tres meses e ingresos semicongelados.

La crisis financiera que vive Independiente es moneda corriente en todo el fútbol argentino. Todos los clubes poseen deudas millonarias. Demostrando cómo la mano empresarial, acompañada por la gestión política de peronistas y macristas, han utilizado a las entidades deportivas y sociales como botines y cajas comerciales, hasta no dar más. Para luego transformarlos en sociedades anónimas, gerenciadas por grandes pulpos empresariales. Su ejemplo histórico también lo encontramos en la ciudad de Avellaneda, cuando en 2001 Racing Club presentó la quiebra y la Justicia comercial aprobó su entrega a Blanca y Celeste SA.

La colecta de Maratea es la previa a la convocatoria de acreedores.

Es sabido que este tipo de acciones recaudatorias son momentos ideales para el lavado de dinero de grandes grupos empresariales. No es casual que en menos de 24 horas se juntaron más de 20 millones de pesos. La creación de un fideicomiso, una estructura jurídica contractual sobre la cual se depositan y/o transfiere bienes y dinero, que terceriza al club, es la demostración de la ausencia de confianza de hinchas y socios a los directivos. Semanas atrás, tanto en las puertas de la sede en Av. Mitre 470 como en las tribunas volvió a entonarse el “Que se vayan todos”, haciendo sentir el malestar popular.

La salida a la crisis financiera que vive Independiente y el fútbol argentino se dará terminando con los directivos y políticos capitalistas. Abriendo los libros, y que la crisis la paguen los Ducatenzeiler, Comparada, Cantero, Keblaitis, Moyano, Doman y Grindetti. Empresarios y burócratas sindicales, sin grieta, destruyendo al rey de copas. Es hora de la gestión del club por sus hinchas y trabajadores.