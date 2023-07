Indignación en Monte: ¡Mayol puso a la mitad de los candidatos peronistas!

Entre los familiares de las víctimas de la Masacre de Monte y el pueblo trabajador de la localidad se extiende la indignación luego de que el peronismo local difundiera sus listas de candidatos para las próximas elecciones, que son el producto de una alianza “50 y 50” entre el kirchnerismo local representado por la candidata a intendenta Mirta Piñón y la impune exintendenta Sandra Mayol, responsable política como la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo de la masacre. Mayol, de estrechísimos vínculos políticos con Sergio Massa, es la actual Presidenta del Inti.

Un mensaje difundido por redes sociales por familiares de las víctimas y militantes de la agrupación 20 de Mayo (organización local creada a partir de la lucha por justicia para los pibes masacrados por la bonaerense) señala: “¡IMPUNE! Sandra Mayol, de intendenta encubridora de la Masacre de Monte a funcionaria de Massa, legitimada por el gobierno en su conjunto y ahora también por Unión por la Patria de Monte. La exintendenta sigue impune desde 2019. Su complicidad con la policía fue central en las horas posteriores a la masacre de nuestros pibes. ¡Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal presentes! ¡Fuerza Rocío! No olvidamos, no perdonamos, y no nos reconciliamos”.

La hipocresía de la dirigencia peronista local llegó al punto de que Piñón ofreció a Fabián Zarzoso, abuelo de la adolescente asesinada en la masacre del 20 de mayo (Camila López) un lugar en la lista de concejales; ofrecimiento que obviamente fue rechazado. Como en 2019, cuando Massa impuso a Mayol como candidata única del peronismo local tres meses después de la masacre, la decisión además contribuiría a la victoria de Juntos por el Cambio en el distrito, a pesar de la pésima gestión del actual intendente José Castro. Monte fue uno de los pocos municipios en los que se impuso Cambiemos en 2019, a pesar de la ola de repudio a Macri que inundaba el país. Muchísimos vecinos votaron tapándose la nariz para evitar el triunfo de Mayol.

Con esta maniobra, el massismo y el kirchnerismo pretenden consagrar la impunidad de Mayol, luego de que los policías que participaron directamente de la masacre fueran condenados en mayo y mientras está pendiente el juicio oral contra los que participaron del encubrimiento. Se trata, indudablemente, de una consecuencia práctica y concreta de la hegemonía que el massismo ha alcanzado dentro del conglomerado peronista, desplazando a la hegemonía “progresista” del kirchnerismo.

Mayol, que no fue incluida por la querella a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en la denuncia original, fue denunciada posteriormente por la CPM en el mes de septiembre de 2020, luego de una audiencia organizada por la diputada Romina Del Plá en la que los familiares denunciaron su participación en la organización del encubrimiento. A Mayol se le abrió una investigación penal pero por la figura menor de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que fue archivada a principios de este año y se encuentra a la espera de una respuesta a la apelación presentada por la CPM por parte de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Este desenlace impune que se pretende imponer desde el peronismo para los responsables políticos de la masacre de Monte demuestra que el único camino para conseguir justicia para las víctimas del gatillo fácil pasa por la organización y la movilización independiente de los familiares y el pueblo trabajador. Hay que sustraer la lucha contra la impunidad de Mayol de las maniobras con las que los partidos del régimen, mediante la acción de las organizaciones de derechos humanos semiestatales o cooptadas por el Estado, ayudan a consagrar la impunidad de los funcionarios.