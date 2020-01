¿El MAS ya tiene candidatos?

No concurriremos al acto de Evo Morales en Deportivo Español.

Este fin de semana, un ampliado del MAS en Buenos Aires, con la presencia dirigente de Evo Morales, lanzó una nominación de la fórmula presidencial constituida por el exministro de Economía, Luis Arce, para presidente y el excanciller, David Choquehuanca, para vice.

Pero… según diarios del Altiplano este no sería ya un “acuerdo definitivo”. Hace una semana un Plenario Nacional Ampliado de organizaciones del MAS reunido en Huanuni había proclamado la formula David Choquehuanca presidente, Andrónico Rodríguez vice. La fórmula presidencial anunciada por Evo desplaza a Andrónico Rodríguez, joven dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, uno de los bastiones del masismo. Y coloca al exministro de Economía Arce como candidato a presidente, presentado como el hacedor del “milagro económico” de Bolivia, cuando es el hombre que entregó gran parte parte de las riquezas minerales y de hidrocarburos a los pulpos transnacionales y que mantiene al Altiplano como el país más pobre de Sud América (después de Venezuela, claro). El nombramiento de Arce es una señal dirigida a los monopolios con los que este viene trabajando desde hace más de una década.

No está claro, aún, si se ha cerrado la situación de las candidaturas dentro del MAS o si recién se abre.

Lo concreto es que Evo se empeña en meterse y en meter al pueblo explotado en el proceso electoral. Mientras, el gobierno golpista sigue avanzando con la represión y medidas reaccionarias. El acto del miércoles 22 en la cancha de Deportivo Español no es un acto de lucha contra el golpe, sino un lanzamiento de campaña electoral. Por eso el PO no llama a concurrir al mismo. Como sí marchamos juntos contra el golpe en diversas jornadas sobre la embajada, etc.

La izquierda kirchnerista y sus aliados (el PCR, CTEP, etc.) han convocado a concurrir al estadio de Deportivo Español. Mientras el gobierno de Fernández acaba de reconocer a los nuevos embajadores del gobierno golpista de Añez (en una pretendida muestra de real politik), sus ‘juventudes’ y piqueteros quieren darle un lustre –engañoso- de nacional y popular.