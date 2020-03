Piñera, la ministra Plá y el Estado: un violador en tu camino

Sobre los dichos misóginos del presidente chileno y el rol de su ministra de Género.

El día de ayer, en medio de una coyuntura excepcional para las mujeres y la disidencia sexual, se llevó adelante la promulgación de la ley Gabriela en Chile. Dicha norma contempla la ampliación de la tipificación del femicidio, hasta ahora restringida a los casos de cónyuge y convivientes, para extenderla a otros casos que no estaban considerados. Evidentemente, la promulgación de esta ley que viene en tramitación desde el año pasado, es un intento por colocar paños fríos para apaciguar un movimiento de mujeres que ha sido protagonista desde el inicio de la revuelta y lo seguirá siendo en las próximas jornadas.

Pero lo que intentó ser una lavada de cara del gobierno, en medio de la impunidad y la represión, se coronó con una provocación que será debidamente respondida con una excepcional movilización el próximo 8 y 9 de marzo. El presidente Sebastián Piñera dijo, al momento de promulgar la ley, que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también es la posición de las mujeres de ser abusada”. La frase, que responsabiliza a las propias víctimas por los abusos, no tardó en encontrar una serie de críticas por parte del movimiento de mujeres, la disidencia sexual y los trabajadores. Y no sólo porque estas palabras muestran una misoginia terrible por parte del personero de Estado, sino también por el hecho de que en Chile hay más de 90 querellas por concepto de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas, que han presentado las víctimas.

La ministra de Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, ha hecho oídos sordos a dichas denuncias.

El cuestionamiento al rol del ministerio de la mujer y equidad de género, y a la ministra Plá específicamente, ha sido el detonante de una serie de intervenciones por parte del movimiento de mujeres, en donde una de las más emblemáticas de ellas, “Un violador en tu camino” de Las Tesis, ha recorrido el mundo entero colocando a la figura del Estado como el principal responsable de los femicidios, los abusos y las violaciones, pues sus instituciones perpetuán la violencia política y sexual hacia las mujeres, con una impunidad que ha sido en este caso acreditada por el Estado.

Los dichos de misoginia y la actual interpelación a la ministra Plá, que será presentada el día 3 de marzo, son la precuela de un 8 y 9 de marzo explosivos. Cabe recordar que el movimiento de mujeres deliberó en un encuentro plurinacional, convocado por la coordinadora 8M, con más de un millar de asistentes, y que planteó el fuera Piñera, la huelga general productiva y reproductiva, además de levantar un calendario de movilizaciones para marzo colocándose objetivamente como la vanguardia en la rebelión.

El cuestionamiento al Estado como el principal responsable, no sólo de los femicidios, la violencia sexual y el abuso, sino también de las restricciones en la libertad sexual y su profunda ligazón con la Iglesia, han sido denuncias que han copado las calles. El año pasado, para esta misma fecha, una desbordante movilización sacó a casi un millón de mujeres a la calle para reclamar el aborto legal, seguro y gratuito.

Los dichos de Piñera han encendido todas las alarmas para este 8 y 9 de marzo, que ya está teniendo sus coletazos en las movilizaciones que se desarrollarán estos días. En estas dos jornadas, el movimiento de mujeres volverá a demostrar que es uno de los grandes protagonistas de la enorme gesta que viene librando el pueblo chileno. La única manera de que las mujeres conquistemos nuestras reivindicaciones es por medio de la lucha.

Planteamos la huelga general para echar a Piñera y reorganizar el país sobre nuevas bases sociales.