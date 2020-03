Abajo la condena a muerte contra manifestantes en Irán

En noviembre pasado, se desarrollaron masivas movilizaciones contra el régimen iraní que tuvieron como detonante un aumento en los combustibles. El gobierno respondió con una represión criminal que dejó decenas de víctimas fatales. Ahora, ha dictado la pena de muerte contra tres manifestantes. Reproducimos a continuación una declaración de repudio que está circulando en varios idiomas. Se pueden enviar firmas de adhesión al texto escribiendo a [email protected]

¡Anulación de las penas de muerte de los tres rebeldes iraníes! ¡Basta de torturar a los sospechosos! ¡Liberación de todos los que participaron en la rebelión popular de noviembre!

En noviembre pasado, los iraníes salieron a las calles para protestar contra el aumento del costo de la vida y luego fueron duramente reprimidos por la República Islámica. Cientos de ellos fueron asesinados y miles detenidos. Ellos enfrentaron condenas de prisión de décadas y muchos de ellos se suicidaron por desesperación. Abrumadoramente jóvenes, los detenidos se vieron obligados a confesar bajo tortura crímenes que no habían cometido. La República Islámica supone que los levantamientos fueron organizados y coordinados por la oposición en el extranjero y los obligaron a confesarse a tal efecto. La mayoría de los detenidos ni siquiera pueden pagar un abogado y sus familias están demasiado asustadas para impugnar los procedimientos. Fuentes oficiales afirman que alrededor de 400 jóvenes entre las edades de 19-25 están encarcelados en la prisión de Teherán.

Las sentencias más duras se dictaron la semana pasada y tres jóvenes (Amir Hosein Moradi, Mohammad Rajabi de 25 años y Said Tamjidi de 27 años) fueron condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario Islámico. Sus crímenes: "dañar la propiedad pública" y "tomar por la fuerza una cámara de video de los policías". Al parecer, la cámara fue tomada por la fuerza usando una pistola eléctrica. La realidad es que a estos jóvenes se los acusa de estar conectados con los muyahidines, la oposición armada que usa Estados Unidos como punta de lanza contra Irán. Posteriormente, los convictos dijeron a sus familias que las confesiones les fueron extraídas bajo tortura y que no son miembros de ninguna organización. No es la primera vez que la República Islámica trata de extraer confesiones utilizando la tortura: en un caso similar, los trabajadores en huelga de Heft Tepeh también fueron torturados para confesar que estaban en contacto con organizaciones de izquierda en el extranjero y estas llamadas confesiones se transmitieron por canales de televisión.

La República Islámica afirma que estos tres jóvenes son los líderes del movimiento. Una vez más, según los anuncios oficiales, 180 de estos "líderes" están en prisión ahora. La única evidencia dada por los tribunales son los mensajes de los condenados en las redes sociales, indicando su voluntad de resistir la represión policial. En resumen, los tribunales no pueden presentar ninguna prueba convincente. Dos de estos tres jóvenes intentaron escapar a Turquía como refugiados, después de enterarse del arresto de sus amigos; pero la policía turca pronto los arrestó y los extraditó. Por esta razón, enfrentan cargos adicionales (¡además de la sentencia de muerte!) de 10 a 15 años de prisión y 74 latigazos.

Los partidos políticos, las organizaciones e intelectuales cuyas firmas están abajo de la presente, se oponen firmemente a la política de los muyahidines y consideran que esa organización está al servicio de los intereses imperialistas. Sin embargo, como el régimen iraní ha usado en el pasado evidencia falsa y ahora en el caso de los tres jóvenes, la evidencia que se proporciona para la acusación de conexión con los muyahidines es más que endeble, no consideramos que el reclamo sea serio. Exigimos la anulación inmediata de las penas de muerte, el cese de la tortura de otros detenidos y condenados y la liberación de todos los sospechosos. Estas personas se levantaron contra la pobreza, la corrupción y la explotación del sistema capitalista. Este es un movimiento de masas que se extendió rápidamente en 29 provincias de las 31 en Irán. ¡La rebelión del pueblo no puede ser procesada!

La forma más segura de luchar contra estas injusticias es organizarse dentro de las masas de trabajadores y trabajadoras. Apoyamos todas las iniciativas en esta dirección y condenamos los brutales intentos del gobierno iraní de suprimir la organización de los trabajadores en Irán.