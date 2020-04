La construcción internacionalista desde las provincias vecinas

Preguntas y respuestas del XXVII Congreso del PO

El XXVII Congreso del PO está llevando a cabo sus deliberaciones precongresales. En los plenarios relativos a la situación internacional surgieron distintas preguntas y problemas que esta sección buscará clarificar.

Hay una continuidad de las comunidades a uno y otro lado de las fronteras. En el caso de paraguayos y bolivianos es harto evidente. Una parte de la clase obrera y los explotados en Argentina son paraguayos y bolivianos. Los primeros son masa fundamental de los trabajadores de la construcción.

Nosotros impulsamos la organización clasista por encima de las nacionalidades. Por otro lado, somos internacionalistas. Y el deber de un internacionalista proletario es hacer la revolución en el país que habita e impulsarla en todos los demás países del mundo.

Todo lo que podamos hacer para tomar contacto con los trabajadores de los países vecinos y ayudarlos –con nuestra colaboración activa- si hiciera falta, a la construcción de partidos obreros socialistas será un paso militante revolucionario. Es más: no solo en las fronteras, sino en el seno de las grandes urbes, es importante establecer relaciones con las comunidades paraguaya y boliviana e interesar a que se organicen con nosotros y a desarrollar agrupamientos independientes de los partidos burgueses (también peruana, chilena, uruguaya, etc.). En oportunidad del golpe en Bolivia, la intervención partidaria en las barriadas donde residen masas bolivianas impulsando la movilización antigolpista, ha planteado la constitución del agrupamiento Trabajadores Bolivianos Residentes en Argentina del Polo Obrero y el Partido Obrero. Este viene desarrollando un trabajo sobre dichas comunidades (declaraciones, piqueteos, etc.) y enviando sus planteos hacia la misma Bolivia. También establecimos relación con una comunidad de trabajadores paraguayos inmigrantes que está organizando en Paraguay una organización política militante como respuesta a su exclusión por críticas progresivas a la política conciliadora de la dirección maoísta del Paraguay Pyahura. Han participado con una delegación representativa en el acto de cierre de la campaña electoral del FIT-U.