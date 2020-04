Trabajadores de Amazon van a la huelga en Estados Unidos

Por condiciones de seguridad e higiene frente a la pandemia

Cientos de trabajadores de numerosos almacenes de Amazon, en Estados Unidos, ingresaron en huelga en demanda de un protocolo de salubridad e higiene efectivo. Así fue anunciado por los sindicatos de base United for Respect, New York Communities for Change y Make The Road New York, luego de confirmar el contagio de 75 trabajadores y la muerte de otros 25.

Estas cifras se suman a los 810.276 contagios y a las 44.234 muertes del país. Por otro lado, esta lucha se complementa con las protestas en General Electric y los trabajadores de la salud pública, entre otros.

Organice y luche

Esta es “la mayor acción masiva de los trabajadores hasta la fecha [...] Tenemos que tomar una decisión imposible todos los días: ir a un lugar de trabajo inseguro o arriesgarnos a perder un cheque salarial”, declara Jaylen Camp, trabajador de Michigan (Infobae, 20/4).

Previamente, el lunes 30/3, los trabajadores de Amazon en State Island, frenaron sus tareas por 24 hs. contra la exigencia patronal de seguir trabajando, a pesar de detectar cinco casos de coronavirus, sin siquiera desinfectar el lugar ni darle cuarentena al grupo de riesgo. Chris Smalls, principal vocero de la manifestación, fue despedido al otro día. La patronal amenazó con más despidos a quienes no volvieran a cumplir sus tareas (CNBC, 31/3), tildándolos de “exagerados”.

En las semanas sucesivas, ocurrieron acciones similares en el resto de Estados Unidos (Michigan, Detroit, Texas). La empresa, arrinconada, intentó dilatar la lucha con paliativos: restricciones a la cafetería, reducción en el tiempo de almuerzo (de 15 a 5 minutos), un aumento salarial y la cuarentena para aquellos que presentan síntomas. Pero nada de esto fue acompañado por un protocolo de salubridad e higiene y las expectativas de echar paños fríos quedaron truncadas.

Los trabajadores se siguieron organizando hasta denunciar por todos lados que Amazon ocultaba la situación real de su personal. La empresa no emitió jamás un comunicado oficial de los almacenes, sectores y turnos que detectaban casos positivos.

Amazon en el mundo

Pero esta es la política general de la empresa. En Torrazza Piemonte, Italia, 1.200 trabajadores también fueron al paro para denunciar el encubrimiento de las infecciones, lo mismo sucedió en Madrid, España, con otros 1.500 trabajadores (La Vanguardia, 18/4). En Francia, una sentencia judicial obligó a limitar sus actividades, luego de ser demandado también por sus trabajadores (Milenio, 16/4). En fin: los 800.000 trabajadores de Amazon a lo largo y ancho del mundo están expuestos.

Las razones para no decretarse en cuarentena, son muy claras. En este contexto de pandemia y aislamiento social, Jeff Bezos intentará posicionarse como la única empresa capaz de garantizar el abastecimiento alimenticio, tecnológico y sanitario, a través de las ventas on line y el sistema de repartos. Mientras superexplota a sus trabajadores, las acciones de Amazon alcanzaron sus máximos históricos y aumentaron sus ganancias anuales un 26%.

La pandemia puso de manifiesto la voracidad de los capitalistas, en detrimento de la integridad de los trabajadores. Es necesario profundizar la organización y la lucha en todas partes para imponer las condiciones de seguridad e higiene y pelear por una salida política de los trabajadores frente a la crisis.