Saludos internacionales al acto del 1° de Mayo del FIT-U

El acto del 1° de mayo del Frente de Izquierda Unidad recibió numerosos saludos internacionales, en formato de video o de texto, que además hacen referencia al cuadro político creado por la pandemia del Covid-19.

“En este 1° de Mayo, no podremos salir a la calle, pero sí seguir luchando”, dice el mensaje enviado por los compañeros de Luta Pelo Socialismo (LPS) de Brasil. “Luchar y resistir -continúa- son nuestras armas contra el sistema capitalista. En este 1° de mayo, nuestras luchas y banderas serán reafirmadas aunque estemos en aislamiento social, que son la defensa de los trabajadores, de sus derechos y de su vida”.

Desde Chile, un video de los compañeros de la Fuerza 18 de Octubre defiende la perspectiva abierta por la rebelión de 2019 y define los problemas planteados por la pandemia. “Tiene que haber una cuarentena total para preservar la vida de los trabajadores”, dice, en oposición a la política de rescate al capital de Sebastián Piñera.

Los compañeros del Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) de México enviaron un texto que defienden la realización de una conferencia latinoamericana. “La oportunidad de la Conferencia está dictada por los grandes levantamientos populares y conmociones políticas y sociales que vienen estremeciendo el continente, a la par de la quiebra mundial de los capitalistas, quienes piden ser rescatados por encima de las millones de vidas empobrecidas por décadas de endeudamiento, precariedad y despojo, que precisamente han dejado los capitalistas por todas partes”.

Las compañeras de Trabajadores Bolivianos residentes en la Argentina del Partido y el Polo Obrero elaboraron videos en que sintetizan la situacion boliviana. “Rechazamos el golpe de Estado y a la presidenta de facto Jeanine Añez. Denunciamos la entrega de la Central Obrera Boliviana y la pasividad del MAS, que no ofrecen una verdadera salida al pueblo. Por eso, es necesario un congreso de bases y una movilización unitaria en este contexto de pandemia”, señala Bianca Aliendre Velez. En tanto, tras denunciar la represión y la falta de insumos, Karina Escobar añade que “pedimos por la libertad de los presos políticos, la expansión del bono familiar, insumos y kits de testeo tanto en las ciudades como en las localidades rurales, por la integridad de las mujeres que están en sus hogares con personas que las violentan”.

“El 1 de Mayo es para traer a la memoria a los mártires que dieron la vida para que las trabajadores y trabajadores tengamos derechos”, nos recuerda en su video Nilda Talavera, de la Asamblea de trabajadores nmigrantes paraguayos.

Por su parte, desde Perú enviaron sus saludos el Grupo Vilcapaza y Jorge Juarez, secretario general de la Federación Obrera Minera y Siderúrgica.“En Perú asistimos a un gobierno que viene aplicando tres paquetazos al pueblo, el último el de suspensión perfecta [una norma que habilita suspensiones sin pago de salarios], que además ha sido desbordado por la crisis sanitaria y pandémica con hospitales que se han convertido en centros de contagio con cientos de médicos contagiados (...) El movimiento obrero viene de grandes jornadas de lucha y necesita más que nunca de la unidad del sindicalismo combativo para dar una salida a la crisis”, señala César Zelada, del Grupo Vilcapaza.

“Queremos mostrar nuestro apoyo a la unión de la clase obrera latinoamericana, a la vez que sumarnos a la iniciativa de retomar las grandes luchas que tuvieron lugar el año pasado y que en Costa Rica tuvieron su expresión en el movimiento estudiantil”, dice el mensaje enviado por Juventud Obrera, que se pronuncia también por la unidad socialista de América Latina.

Tambien recibimos adhesiones de la Agrupación León Trotsky y de Javier Iglesias y Andrés Mancioni (militantes sindicales y dirigentes de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo -ADES Montevideo- y de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria -FeNaPES-). Tambien envió desde Brasil su adhesión el grupo Tribuna Classista.

Y, desde Francia, que viene atravesada por la rebelión de los chalecos amarillos y la lucha contra la reforma previsional reaccionaria de Emmanuel Macron, los compañeros de L'Etincelle (La Chispa) también enviaron su saludo. Desde el Estado español, mandaron su adhesión los compañeros de la Red Roja.



Luta Pelo Socialismo (Brasil)

Saludos de la LPS de Brasil a todos los trabajadores y trabajadoras, participantes de este acto del 1ro de Mayo:

[Saludamos] esta importante inicitiva clasista, que el Partido Obrero junto con los demás compañeros viene haciendo para lograr la unificación de los trabajadores de America Latina y del mundo.

Delante de esta profundización de la crisis capitalista, los trabajadores solo tienen un camino, la unión para empezar una lucha contra la presión que ejerce el gran capital para tirar sobra las espaladas de los trabajadores toda la crisis del capitalismo mundial.

Acá en Brasil, el gobierno de Bolsonaro continúa atacando a los trabajadores, con precarización. Tenemos que traer un mensaje de lucha en este momento histórico.

El año 2020 será un año muy difícil para los trabajadores de todo el mundo, tendremos un 1° de mayo con calles vacías, por causa del aislamiento social. Pero lo que queremos denunciar es que muchos trabajadores no van a quedarse en aislamiento ya que necesitan salir para trabajar y si no lo hacen no van a sobrevivir.

La crisis del coronavirus desenmascaró la fase más perversa del capitalismo, despidos en masa, reducción del salario y precarización laboral. Son algunas de las situaciones que nosotros percibimos en esta fase, cuando el capital pone por encima de la vida, la ganancia capitalista.

Pero en este 1° de Mayo, no podremos salir a la calle pero sí, seguir luchando. Luchar y resistir son nuestras armas contra el sistema capitalista. En este 1° de mayo, nuestras luchas y banderas serán reafirmadas aunque estemos en aislamiento social, que son la defensa de los trabajadores, de sus derechos y de su vida.

Nosotros desde la LPS estamos apoyando esta lucha, comprometidos para defender los derechos de los trabajadores y de sus vidas.

Vivan los trabajadores, Viva la LPS, Viva la lucha y la resistencia.

Robson Silva, Secretario Juridico de Fentec (federacion nacional del correo, Brasil), presidente del Sindicato de Trabajadores de Correo de Minas Gerais y dirigente de la LPS

El papel de las organizaciones clasistas y sindicatos en este momento es buscar con otras organizaciones la unificación para empezar una lucha incansable contra este sistema llamado capitalismo, que explota a los trabajadores, beneficia a los ricos.

Saludar a todos con esta importante iniciativa que los compañeros vienen haciendo y pueden contar con la LPS acá en Brasil con esa unificación contra el gran capital.

Grupo de Acción Revolucionaria (México)

A las Compañeras y Compañeros del Partido Obrero

A las y los Compañeros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad de Argentina

A las organizaciones revolucionarias de América Latina

Por una conferencia latinoamericana para la clase trabajadora y los sectores oprimidos

El 2019 fue un año de rebeliones populares producto de la polarización social y la profunda recesión que ha marcado al capitalismo en el último lustro. América Latina ha sido un epicentro clave con las rebeliones populares que alcanzaron su máxima expresión en Chile, Ecuador, Colombia. A esto se sumó el creciente rechazo a los gobiernos ultraderechistas y neoliberales como en Argentina y Brasil, así como la amplia condena al golpe reaccionario en Bolivia que, respaldado por el imperialismo yankee e impulsado internamente por la burguesía blanca agroexportadora, generó una férrea resistencia indígena-popular de grandes magnitudes.

En el Caribe, Haití tuvo las importantes manifestaciones contra la precariedad de la vida. En Centroamérica, Costa Rica vivó huelgas por un ajuste fiscal. En Sudamérica, Perú tuvo grandes fracturas dentro de la élite gobernante, reflejadas en la disolución del Congreso, en el marco de la creciente presión social.

Este convulso contexto ha generado serios cuestionamientos a los gobiernos burgueses y al desarrollo capitalista por parte de la clase trabajadora y de los sectores populares empobrecidos. Este contexto previo con el que cerró el 2019 e inició el 2020, ha cambiado en su forma pero no en esencia, debido a la combinación de la pandemia mundial con la poderosísima crisis capitalista.

Las tendencias depresivas del capitalismo mundial debido a la caída tendencial de la tasa de ganancia, ya se venía vislumbrando desde antes de los primeros casos de la pandemia mundial del SARS-CoV2 que genera la enfermedad del Covid-19. La pandemia llega para acentuar este capitalismo decadente y llevar a la mayoría de las economías a una auténtica crisis capitalista que trastoca todas las relaciones sociales del capital; en todas sus dimensiones y componentes.

En el marco del nuevo cuadro creado en América Latina en 2019, el lanzamiento de una nueva Conferencia Latinoamericana, representa una afirmación dialéctica de toda una orientación política que, ante este nuevo escenario en Latinoamérica, pugna por la necesidad de una salida socialista y revolucionaria.

La oportunidad de la Conferencia está dictada por los grandes levantamientos populares y conmociones políticas y sociales que vienen estremeciendo el continente, a la par de la quiebra mundial de los capitalistas, quienes piden ser rescatados por encima de las millones de vidas empobrecidas por décadas de endeudamiento, precariedad y despojo, que precisamente han dejado los capitalistas por todas partes.,

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria, consideramos que la emergencia sanitaria derivada de la propagación del SARS CoV2, está muy lejos de plantear la caducidad de la Conferencia Latinoamericana. Al contrario, otorga a ésta una mayor y renovada necesidad, pues las medidas impuestas por los distintos gobiernos para atajar la propagación del virus a modo de cuarentenas, han agravado la crisis capitalista en la región, esperando tremendas caídas de las economías mayores que las presentadas en la crisis de los años treinta. Esto sin duda agudizará todas las contradicciones sociales que dieron paso a los levantamientos y a las rebeliones populares.

Nosotras y nosotros consideramos que la Conferencia Latinoamericana debe apuntar a que la izquierda revolucionaria intervenga en la situación continental, luchando porque la clase obrera emerja como un factor independiente en la crisis; y se desarrolle como alternativa de poder, conduciendo una alianza de las luchas del conjunto de explotados y oprimidos.

Consideramos que la conciliación de intereses de clases apunta a entrampar las mejores experiencias de lucha presentes y del pasado, que nos ha traído hasta esta condición, a la cola y dirección de la burguesía. Por ello planteamos la lucha por una salida anticapitalista y socialista con base a un proceso de transformación bajo la dirección de las y los trabajadores.

Por ello resulta fundamental la independencia política de los trabajadores y nuestra diferenciación política del nacionalismo burgués y también de las acciones golpistas promovidas por Washington en toda América Latina.

Pensamos a esta Conferencia Latinoamericana no sólo como un elemento que permita reagrupar partidos o núcleos revolucionarios, sino como una acción que empuje, dé dirección y conquiste a sectores combativos del movimiento de masas, de la clase obrera que permita que la Conferencia Latinoamericana tenga un peso y una perspectiva superior, que le permita irrumpir en el escenario de la lucha de clases en América Latina.

Desde esta óptica, como Grupo de Acción Revolucionaria, saludamos la futura realización de esta Conferencia Latinoamericana y desde ya nos sumamos a las organizaciones interesadas en participar de ella; pretendemos contribuir con nuestra experiencia en México, a los debates para hacer de dicho espacio un Foro de dirección para el conjunto de los actores que luchan en América Latina, será un propósito específico en la construcción de una orientación política para la lucha de las y los trabajadores.

Combativamente

Comisión de Enlace Internacional

Grupo de Acción Revolucionaria





Agrupación León Trotsky (Uruguay)

Saludamos a los compañeros del PO y del FIT por la realización de este 1 de mayo virtual, dadas las circunstancias por esta pandemia que se cierne sobre el conjunto de la humanidad; profundizando el abismo que se abre ante nuestros pies en el metódico resultado de la lucha de clases y de la descomosición del orden capitalista.



Por eso el ejemplo que nos brinda este 1 de Mayo que se realiza por ustedes en el proceso histórico de enfrentar la revolución a la contra revolución .vuestro acto fortalece la respuesta a la crisis capitalista.

Terminando, hoy más que nunca queda claro que la catástrofe es el capitalismo y la cura la revolución obrera.



Docentes de Uruguay

Montevideo, 1 de mayo de 2020.



Compañeros/as del FIT-U:

En este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, saludamos vuestro acto clasista, combativo y unitario.

La crisis capitalista mundial, profundizada por la pandemia del Covid-19, pretende ser descargada sobre los pobres del mundo. La disyuntiva "socialismo o barbarie" cobra más vigencia que nunca. La unidad internacional de los trabajadores bajo un programa socialista y revolucionario es una necesidad imperiosa para luchar para un mundo sin explotados ni explotadores.



Arriba los que luchan!

Saludos revolucionarios;



Javier Iglesias y Andrés Mancioni

(militantes sindicales y dirigentes de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo -ADES Montevideo- y de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria -FeNaPES-)

Red Roja (Estado español)

Saludo a los compañeros y compañeras del PO y del FIT-U ante el 1 de Mayo

Desde Red Roja (organización comunista del Estado español) os hacemos llegar un saludo internacionalista y fuerza para encarar la ingente tarea que tenemos enfrente con la pandemia y la crisis del capital. Millones de despidos y más precariedad junto a recortes de salarios y pensiones están en curso.

Coincidimos en la orientación del programa de lucha que planteáis y queremos destacar el punto clave de la negativa al pago de la deuda externa y aportar la ruptura con los dictados de la Unión Europea que ha mostrado de nuevo la cara más descarnada y antiobrera en esta crisis.

La defensa de la sanidad pública y las necesidades más urgentes están facilitando la constitución de redes de apoyo y autoorganización popular. Pero hay que dar un paso más y apuntar al cuestionamiento del poder político: en nuestro país proponemos a las organizaciones obreras y al activismo social impulsar un frente común dedicado a salvar al pueblo y no al gran capital.

¡Viva la clase obrera argentina y latinoamericana! ¡Adelante por el socialismo internacional!

27-04-2020

Tribuna Classista (Brasil)

Compañeros y compañeras

En vísperas de este 1 de mayo, los trabajadores de la ciudad Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, promovieron en el final de esta mañana [se refiere al jueves] un cacerolazo contra la presencia del presidente Bolsonaro y su comitiva de verdaderos genocidas de la población, frente a la pandemia que está azotando en aumento en todo el país, contagiando y extinguiendo la vida de miles de seres humanos con el Covid-19, por culpa de una política criminal (¡criminales de guerra!) que en nombre de la ganancia del capital, ofrece en este momento para la población el entierro colectivo en tumbas comunes, cámaras, containers frigoríficos, frente al colapso sanitario que desencadenó el colapso funerario.

A un poco más de un año de ocupar el puesto de presidente genocida y de su familia de militares, el partido que lo eligió a Bolsonaro (en verdad, la sigla que él alquiló) el PSL, y 2 partidos más entraron con el pedido de impeachment en el Congreso Nacional, el mayor pedido de impeachment ya registrado contra un presidente elegido constitucionalmente después de 1988.

La crisis permanente del gobierno de Bolsonaro que se precipitó con la caída de dos de sus ministros, el ministro de salud, Enrique Mandetta y el de justicia Sergio Moro, uno de los principales pilares y responsable por la conducción bestial y nazi del gobierno, está amparando las estructuras y superestructuras de conjunto del régimen político.

El Congreso Nacional al mando de Rodrigo Maia (del partido Demócratas) dirigió en su interior las peores derrotas de la clase trabajadora, después del golpe de Estado, en 2016. Tanto el gobierno golpista de Temer, como Bolsonaro no tuvieron la mínima dificultad en aprobar, con el comando de Maia, las reformas de trabajo y jubilatoria, EC 95 que congeló las inversiones en salud, educación y demás áreas vitales por más de 20 años.

El STF [Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema brasileña], comandado por Dias Toffoli, aprobó la extensión de la tercerización para las llamadas actividades-fim, entre otros crímenes contra la clase trabajadora.

Tanto el Congreso Nacional, como el STF, se materializaron en réplicas de la mayoría de las medidas del gobierno de Bolsonaro, no obstante todo el palabrerío y las declaraciones en defensa de la democracia (abstractas) y en contra de los ultrabolsonaristas y su defensa de un golpe militar y la vuelta del AI-5.

(...)

Queremos saludar, en nombre de la agrupación TRIBUNA CLASISTA el 1 de mayo trabajador, socialista e internacionalista del Partido Obrero y del FIT-U, en la defensa de la lucha por gobiernos de trabajadores y de la unidad socialista de América Latina.

Trabajadores del mundo entero, uníos!!!