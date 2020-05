Estados Unidos: la policía asesina a un afrodescendiente

Minutos antes George había gritado que no podía respirar y que por favor le dieran agua suplicando al grito de “no me maten”.

El lunes en la ciudad Minneapolis del Estado de Minnesota ha tenido lugar un crimen racista por parte de la policía hacia un hombre de origen afrodescendiente. Este hombre llamado George Floyd (46) se encontraba al interior de su coche estacionado en la Avenida Chicago South al 3700. A esa altura se encuentra un club cuyo seguridad llamo a la policía diciendo que había un hombre sospechoso de fraude dentro de un coche azul y parecería estar bajo los efectos de alguna sustancia. Al llegar la patrulla con 4 efectivos, se aproximaron hacia el coche y le ordenaron a George que bajara del coche. Este habría puesto resistencia y un policía por la fuerza lo bajaría, le colocaría las esposas y, lo que terminaría siendo letal, lo paralizaría presionandole el cuello con la rodilla.

Este accionar violento por parte de la fuerzas policiales causaría indignación a ciudadanos que pasaban caminando por el lugar. Estos le exigían que deje de presionar su cuello y cuando ven que, luego de aproximadamente 10 minutos de tener el cuello presionado, deja de moverse le advierten que no estaba respirando y que debían tomar el pulso. Minutos antes George había gritado que no podía respirar y que por favor le dieran agua suplicando al grito de “no me maten”. Nada de estos le importo a los efectivos que continuaron inmovilizandolo y prepoteando a las personas que se pararon en el lugar al ver esta situación. Incluso el mismo que le causo la muerte a George tomo su gas pimienta amenazando tirarles. Todo esto fue captado en un video que grabo una mujer el cual fue difundido por redes sociales y que será clave para la causa.

En un comunicado oficial de la Policía de Minneapolis se sigue alentado a la sospecha de fraude de la victima e incluso han dicho que advirtieron George Floyd se encontraba padeciendo problemas médicos. Esto, según ellos, seria la causa de la muerte y no que le presionaran el cuello por casi 10 minutos. Hay una clara intención por parte del Estado de otorgar impunidad a las fuerzas represivas ante estos crímenes. Porque si bien los 4 efectivos que estuvieron en el lugar fueron apartados, seguirán recibiendo la paga mensual y serán defendidos por esta institución. Esto hizo recordar a la sociedad y la prensa al crimen de Eric Garner, un hombre afrodecendiente de 43 años quien en 2014 quien también murió por asfixia por un policía que le aplico una llave de estrangulamiento para detenerlo. Esto tan solo por vender cigarros de tabaco en la calle. Por este crimen aún no hay ningún condenado y el policía que cometió el asesinato fue despedido recién el año pasado luego de 5 años de que miles de activistas se movilizaran.

Es mundialmente conocida que la población afroamericana en EEUU es de las comunidades mas reprimidas históricamente en ese país. A esto lo acompañan varios estudios en cuanto los asesinatos por parte de la policía hacia los varones de esta comunidad. Entre el año 2013 y 2018, un grupo de sociólogos de la Universidad de Rutgers recopilaron datos que indicaron que la principal causa de muerte de los hombres negros (Los Angeles Times,Ago/2019). Mientras que, un estudio realizado por la organización Violence Policy Center revelo que en el año 2013 el 50% de las victimas de homicidio en el mismo país es afroamericana. Siendo esta una cifra extremadamente alta si tenemos en cuenta que la comunidad afroamericana tan solo representa al 13% de la población en Estados Unidos (EFEUSA,Mar/2016). Además, en este contexto de la pandemia ha sido de los sectores mas golpeado. Por ejemplo, en los barrios pobres de Nueva York donde estos habitan hay 15 veces más casos de mortalidad a causa del Covid-19 que en el resto de los barrios. Esto según datos oficiales del Departamento de Salud de la ciudad. Y en la misma ciudad, a principio de este mes se difundio por redes sociales un video de una enfermera del Hospital Elmhurst en el cual denunciaba que gran parte de los afroamericanos infectados por coronavirus, han muerto por negligencia y tratamientos incorrectos. Esto ya que las autoridades ordenaban no darle prioridad a estos pacientes.

La violencia policial y el racismo no encontrarán una salida sin la transformación de la clase obrera norteamericana en la dirección de los explotados y las minorías oprimidas, por medio de una fuerza revolucionaria anticapitalista y socialista.