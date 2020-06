Perú: trabajadores de la salud, de pie contra el coronavirus y el gobierno

3 de junio: jornada nacional de lucha.

El 3 de junio, los trabajadores de la salud volverán a movilizarse. El gobierno de Martín Vizcarra dice que está luchando contra la pandemia y atendiendo a la “primera línea de combate”, en referencia al personal sanitario. Pero este lo desmiente y viene realizando diversas protestas como la del 7/5 y la del 21/5 (ver video). Demandan que el presidente cumpla con sus promesas de darles EPPs (equipos de protección personal), mascarillas N95, bonos, seguros de vida, renovación de contratos a despedidos, y beneficios para las familias de los fallecidos. Además, rechazan la represión sufrida por el personal de salud de Lima Norte (donde la policía llevó a la comisaría a médicos y enfermeras).

Perú: trabajadores de la salud, de pie contra el coronavirus y el gobiernohttps://t.co/SwIyGBIlhQ pic.twitter.com/Lzj4BI7gdx — Prensa Obrera (@prensaobrera) June 1, 2020

Es que van más de 30 médicos y varias enfermeras muertas, así como miles de contagiados, sin que el presidente se ruborice por la ayuda prometida que nunca llega. Es por estas razones que la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (FENUTSSA) y la Coalición Nacional de Gremios del sector Salud (integrada por enfermeros, enfermeras, tecnólogos médicos, odontólogos, administrativos, etc.), han convocado a una Jornada Nacional de Protesta para el 3/6 demandando atención a sus urgentes demandas. El gobierno invierte millonadas en subvenciones de todo tipo a los capitalistas, mientras que no hay presupuesto para la salud y los bonos no llegan a los barrios, donde amplios sectores populares se están muriendo literalmente de hambre. La Agrupación Vilcapaza ha sacado una declaración en donde explica que no se puede hacer cuarentena con hambre, ni matar al virus con toques de queda y fusiles.

Apoyamos esta jornada de lucha y llamamos a los sectores combativos del movimiento obrero y de la juventud a organizar movilizaciones de apoyo. La lucha contra la pandemia está unida a la lucha contra la crisis capitalista que Vizcarra y las patronales están descargando sobre las masas (“suspensión perfecta”, que habilita las licencias sin goce de sueldo, etc.).