“Colombia comienza a entroncar con el ascenso general”

Juan de la Cruz Sánchez Ramírez es docente universitario en la Universidad Nacional de Colombia y directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, el sindicato que nuclea a la mayor cantidad de miembros de la rama en su país. Con una extensa trayectoria de activismo revolucionario, milita actualmente en la organización GTS (Grupo de Trabajadores Socialistas).

Desde Colombia, aporta su visión sobre la extendida rebelión contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, además del trasfondo político y social de las movilizaciones, detallando los antecedentes en acciones de periodos anteriores, pero también de décadas de tensiones sociales irresueltas.

Al referirse a la ciudad de Cali y a la región del Cauca, uno de los focos de la rebelión, Juan Sánchez Ramírez puntualizó que se trata de una zona con múltiples conflictos latentes, incluyendo la presencia de grupos armados, el peso de las comunidades indígenas (mayormente organizadas en el CRIC) y la influencia de la burguesía narcotraficante. El conflicto forzó la visita del presidente Iván Duque a la localidad y el anuncio de medidas provisionales en el ámbito educativo para intentar desmontar la rebelión, que tiene a la juventud precarizada como uno de sus principales protagonistas. Pero, al mismo tiempo que el gobierno se prestaba al “diálogo”, continuaba la represión.

Al abordar la situación sindical, atravesada por la escasa agremiación del movimiento obrero colombiano, también aportó precisiones. La central mayoritaria -la CUT-, conformó desde hace algunos años el Comando Nacional Unitario, una instancia de coordinación junto a otros sectores sociales. Durante el último periodo, este conglomerado fue renombrado como Comité Nacional de Paro. Se trata de un bloque de referencia para el activismo, pero dominado por la burocracia sindical, con baja capacidad propia de movilización y desprestigiado frente a la mayoría de la población. Pero, mientras que la burocracia realiza regularmente “paros” para descomprimir, diversas instancias de autoconvocatoria vienen surgiendo desde fines de 2019, al compás de las luchas en toda América Latina, que rebalsan las mallas de sus direcciones tradicionales.

Esta efervescencia popular, con mayor vigor, irrumpió nuevamente con el inicio de la rebelión actual, en contraposición con la burocracia y el gobierno. Surge, de esto, la importancia de un planteo político que concite la atención de este movimiento y permita forjar una nueva dirección. Es necesario impulsar el proceso asambleario y un gran encuentro nacional de organizaciones de base, que refleje en su comando a los nuevos sectores combativos y populares que salen a la lucha, y que favorezca la irrupción de la clase obrera. Este proceso, ya insinuado en 2019, muestra un terreno posible para la acción de la izquierda revolucionaria.

Con respecto a Gustavo Petro, el referente de la oposición de centroizquierda al gobierno, caracterizó que su eje no está colocado en impulsar la rebelión y sus reclamos, sino en una línea de salvataje del gobierno de Duque. Así, Petro plantea la supuesta influencia negativa del mentor político de Duque, el ex presidente Álvaro Uribe, y lo convoca a renegar de él. Sin embargo, es evidente que no hay tal diferenciación. La política actual del gobierno colombiano no es más que la aplicación concienzuda de la doctrina uribista.

Juan señaló también que, en referencia a los procesos continentales de las últimas décadas, parecía que Colombia siempre iba en “contravía”: cuando las insurrecciones bullían por toda América, el país atravesó dos mandatos presidenciales de Uribe, recordado por sus políticas represivas y su alianza nodal con Estados Unidos. Pero, “por fin, Colombia comienza a entroncar con el ascenso general”.

Desde Argentina, entonces, hacemos un llamamiento para que todos los trabajadores y los sectores populares del continente sigan, ahora, el ejemplo de la rebelión colombiana.