Myanmar: otro artista asesinado por los golpistas

Se cumplen cien días del golpe de Estado en Myanmar y la violencia militar no sosiega. El pasado domingo 9, el poeta Khet Thi fue hallado muerto en el hospital de Sagaing, luego de haber sido detenido durante la madrugada del sábado. Los doctores informan que sufrió un paro cardíaco, pero su esposa, Chaw Su, asevera que recibió un llamado “para que me encontrara con él. Cuando llegué, estaba en la morgue y sus órganos extirpados” (The Guardian, 9/5). Thi tenía 45 años; desde su prosa denunciaba la represión militar y los abusos de poder, además de tener una participación activa en las movilizaciones contra el golpismo.

La Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP) contabilizó 782 personas asesinadas y alrededor de 5.000 detenidos bajo el régimen de Min Aung Hlaing, siendo Thi el tercer artista fallecido (EFE Noticias, 12/5). A mediados de abril, los golpistas publicaron una lista de cien actores, periodistas, artistas e influencers opositores que serán interrogados por “socavar la estabilidad del Estado” durante su participación en las manifestaciones.

Como respuesta a la escalada de violencia, las movilizaciones se han reactivado y vuelven a registrar la masividad de febrero, principalmente en las regiones de Sagaing, Yangon y Mandalay. Hablamos de huelgas sanitarias, textiles y portuarias, cortes de las principales rutas y barricadas, además de minorías étnicas que se organizan en guerrillas contra el Ejército. Los miles de trabajadores adheridos al Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) son quienes resisten en primera línea.

¡Abajo la dictadura! ¡Basta de represión y asesinatos! ¡Que viva la lucha contra el golpe!