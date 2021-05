Saludos internacionales al acto del Frente de Izquierda – Unidad

El acto del Primero de Mayo del Frente de Izquierda Unidad recibió saludos internacionalistas desde Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos y Francia. Además, llegaron numerosos saludos de referentes de la lucha de los trabajadores de las apps, que presentamos en una nota aparte.

La agrupación Speak Out Now de Estados Unidos señala en el video enviado que “[en Norteamérica] vivimos en dos realidades a la vez: una en que los gobiernos reabren la economía confiados en el impacto de la vacuna; y la otra, la de estados como Michigan en que los casos se siguen incrementando, mientras los niveles de vacunación se reducen”. Asimismo, explica que con los cheques de estímulo económico de Joe Biden se ha creado la impresión de una vuelta a la normalidad, pero que se trata de un “alivio temporal y bastante tenue”, que además no garantiza ninguna recuperación para los 9.7 millones de desempleados y otros millones en situaciones precarias. Los demócratas -dice también- muestran su verdadero rostro con el trato a los migrantes en la frontera y su “devoción” a los capitalistas.

“Esta es una lucha global contra el sistema capitalista”, dicen los compañeros del Comité de Frente Único por un Partido Laborista, que llaman a la lucha por el poder para los trabajadores, en Argentina y Estados Unidos.

La organización L’Etincelle de Francia (La Chispa) envió un saludo en el que señala que “más de un año después de que empezara la pandemia y a pesar de que la humanidad ha sido capaz de crear varias vacunas en un tiempo récord, la burguesía y sus representantes han demostrado otra vez su incapacidad en gestionar la crisis”. Además, denuncia que “la pandemia sirve también de pretexto para una aceleración de los ataques contra los trabajadores”. También envían su saludo en el video integrantes de uno de los colectivos de repartidores, que se organizan contra la precarización laboral.

El Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) de México envió un saludo en que señala que a un año del Covid, “las medidas de confinamiento son una realidad que no alcanzó para todos”, dado la gran cantidad de sectores precarizados e informales a los que no se les garantizó un ingreso. Al mismo tiempo, señala que este es el Primero de Mayo con mayor cantidad de despidos en los últimos años, posibilitados por esquemas precarios de contratación en el mundo (como el outsourcing) que no garantizan los derechos laborales. En México hubo 647 mil despidos en 2020. Y plantean la lucha por el aborto legal, contra la burocracia sindical y para que la crisis la paguen los capitalistas.

“Tenemos que recordar nuestro labor histórica como revolucionarios en la lucha por la revolución internacional socialista”, dice Ximena Madrigal, en el saludo enviado por la organización Juventud Obrera de Costa Rica. Denuncia también de qué manera la crisis sanitaria y ambiental están empeorando las condiciones de vida de las masas.

“Perú se encuentra en una crisis del régimen político y la pandemia lo único que hace es profundizar la misma”, subraya César Zelada, en el video enviado por los compañeros de la Agrupación Vilcapaza.

Olga Aguirre, de la Fuerza 18 de Octubre de Chile, dirigió un saludo desde una de las actividades del paro nacional del 30 de abril contra el bloqueo del retiro de los fondos de las AFP por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y contra sus políticas antiobreras.

Los compañeros de Política Revolucionaria de Brasil recuerdan en su mensaje que el 1° de mayo “debe continuar siendo un día de lucha de los trabajadores del mundo entero contra la explotación y la miseria”. Y se pronuncian por el desarrollo de una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos.

Luis Guillherme Giordano, en nombre de Tribuna Classista, destaca en su saludo la lucha de los trabajadores argentinos del neumático que lograron un 54% de aumento, la de los trabajadores de la salud y la del movimiento piquetero. Señala que están preparando un acto del 1 de mayo con otros agrupamientos obreros e independientes y plantea la formación de un comité independiente de los trabajadores que centralice las luchas y un congreso de bases de los trabajadores de la ciudad y el campo y la huelga general para echar a Bolsonaro-Mourao.

Los compañeros de la Agrupación León Trotsky de Uruguay señalan en su saludo que “para los trabajadores la pandemia ha sido una tragedia humana, pero para las elites gobernantes ha sido todo lo contrario, una bonanza financiera”. Respecto a la situación uruguaya, critican que “el PIT-CNT [central sindical], lejos de organizar la oposición a la política de la clase dominante, han contribuido a implementarla”. Pero enfatizan que la clase trabajadora está lista para luchar y llaman a pelear por el poder político para los trabajadores.

En tanto, la Agrupación de Trabajadores Bolivianos (Atrabol), de residentes en Argentina, emitió una declaración en que critica la subordinación de la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno de Luis Arce y plantea que “es necesario convocar a asambleas en todas las empresas y sindicatos para que los trabajadores voten su repudio al congelamiento salarial [este año no hubo aumento del salario mínimo en Bolivia], cuáles son sus reivindicaciones y un plan de lucha para imponerlas”.