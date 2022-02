Solidaridad con César Arakaki y Daniel Ruiz desde Serbia

Compartimos el mensaje recibido desde Serbia en solidaridad con los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por la justicia a tres años y cuatro meses de prisión efectiva, y a tres años de prisión efectiva, en cada caso, por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria.

Queridos camaradas,

Les escribo en nombre de Marks21, una organización socialista revolucionaria de Serbia. Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros Arakaki y Ruiz tras conocer las escandalosas penas de prisión a las que han sido condenados. En este momento, estamos involucrados en manifestaciones masivas contra nuestro gobierno y el conglomerado minero multinacional Rio Tinto, por lo que vemos el derecho a protestar no solo como un vestigio importante del movimiento de los trabajadores en principio, sino que experimentamos su centralidad para la organización efectiva a diario.

Extienda nuestros cordiales saludos a los compañeros encarcelados y añada nuestra organización a la lista de signatarios de su llamamiento internacional.

En solidaridad,

Pavle Ilic

Dear comrades,

I am writing on behalf of Marks21, a revolutionary socialist organisation in Serbia. We would like to express our solidarity and support for comrades Arakaki and Ruiz after hearing about the scandalous prison sentences they have been sentenced to. At the moment, we are engaged in mass demonstrations against our government and the multinational mining conglomerate Rio Tinto, so we view the right to protest not only as an important vestige of the workers’ movement in principle, but we experience its centrality to effective organising daily.

Please extend our comradely regards to the incarcerated comrades and add our organisation to the list of signatories of your international appeal.

In solidarity,

Pavle Ilić