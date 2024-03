IPC de febrero: ¿la inflación se desacelera o toma envión?

El Indec dio a conocer los índices de inflación del mes de febrero, el cual se ubicó en un 13,2% mensual, un acumulado anual de 36,6% y un interanual de 276,2%. Desde el oficialismo festejan estos números asegurando que el país habría entrado en una fase descendente de la estampida inflacionaria, lo cual no se condice con los tarifazos y aumentos aplicados en marzo y anunciados para los meses que siguen. El discurso oficial buscará valerse de esta cifra para seguir tensando a la baja las negociaciones salariales.

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (24,7%), producto de las subas en servicios de telefonía e internet, los cuales aplicaron un incremento del 25% en febrero y anunciaron que volverán a aumentar un 25% en marzo.

Le siguió el rubro Transporte (21,6%) producto de las subas en el boleto del transporte público, de los peajes y las naftas. En el primer caso, las empresas reclaman que el incremento fue insuficiente y pugnan por nuevos aumentos que preserven las ganancias de las patronales frente al recorte de subsidios. A su vez, en la Ciudad, el gobierno ya anunció que se vienen nuevos aumentos en el boleto del subte. En cuanto a los peajes, el segundo tramo del incremento se aplicará durante los meses subsiguientes y totalizará un tarifazo del 237,5%.

Con respecto a los combustibles, todavía restan algunas actualizaciones del impuesto a los combustibles que encarecerá el precio del litro de nafta. A su vez la liberalización de precios que aplica el oficialismo promueve que las petroleras impulsen nuevos aumentos para empalmar los precios internos con los de exportación. Esto se traslada a toda la cadena productiva y lo pagan los consumidores tanto en el surtidor como en el resto de los productos.

A este rubro le sigue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (20,2%) producto de los sucesivos tarifazos que aplica el gobierno para ejecutar el recorte de subsidios sin que pierdan las privatizadas y que también se trasladan a los costos. Hay que tener en cuenta que en febrero impactó el aumento en la electricidad pero el del gas todavía no impactó en el IPC y, como ahora se vienen otros aumentos, topes en el consumo y la estipulación de límites de ingresos que van a dejar a mucha gente afuera del subsidio, las tarifas van a volver a incrementarse. Desde el oficialismo prometen que esta política la llevaran a fondo hasta eliminar por completo los subsidios en las boletas, lo que vaticina que se vendrán nuevos aumentos que fogonearán la inflación.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, la categoría con mayor incidencia en el IPC, también arrancó marzo con un ritmo de aumentos que no se veía desde enero. Esto vaticina que la espiral inflacionaria continuará su línea ascendente, a tal punto que el ministro de Economía, Luis Caputo, reunió a los principales CEO’s de los supermercados para pedirles que retrotraigan los precios que han incrementado para cubrirse de una posible devaluación, en lo que es una demostración del fraude de que la inflación iba a resolverse por las leyes del mercado: éste solo regula la ganancia de los capitalistas, no las posibilidades de comer de la gente. El rubro, considerado siempre como “inelástico” tuvo una merma del consumo del 33%.

Así los salarios y las jubilaciones se siguen licuando, más si consideramos que la canasta de pobreza percibió una variación mensual de 15,8% en febrero. El salario mínimo se ubica en $202.000 y la jubilación mínima en $137.203, cuando la canasta alimentaria para una familia tipo se ubica en $322.851 y la canasta básica total en $690.902. Ambos montos se cuadruplicaron comparados con un año atrás.

A su vez, desde la Secretaría de Trabajo siguen sin homologar una decena de paritarias para que ninguna supere el techo que ellos quieren fijar, habilitando a los empresarios a retacear aumentos pactados por las propias cámaras sectoriales con los sindicatos. El único precio que el gobierno mantiene a rajatabla es el de los magros ingresos de la población, mientras la estampida inflacionaria continúa empobreciendo a trabajadores, jubilados y golpeando fuertemente a los sectores más vulnerables. Tenemos que enfrentar esta ofensiva, en defensa de nuestros ingresos y nuestras condiciones de vida.