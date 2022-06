Izquierda Socialista y un “balance” electoral del Suteba funcional a Baradel

Izquierda Socialista eligió a un autotitulado dirigente docente de la Matanza para hacer un “balance” de la elección provincial del Suteba. La misma es completamente funcional a Baradel y a la Celeste, en particular en la seccional Matanza, la más grande en cantidad de afiliados y con mayor peso político y sindical en la provincia de Buenos Aires. La agrupación de IS coloca a La Matanza entre las seccionales “perdidas” por Tribuna Docente y el Partido Obrero, en lo que es una convalidación explícita del operativo de la burocracia para arrebatarle- fraude mediante- el triunfo a la Lista Multicolor que se impuso en las escuelas y en todo el distrito.

Baradel, agradecido por la afirmación faccional y derrotista del “apoderado” seccional de la Multicolor que sustituye la denuncia del fraude por las “responsabilidades” de Tribuna en el resultado electoral manipulado por la burocracia. Un caballo de Troya de la Celeste. En plena campaña contra el fraude con movilizaciones al Ministerio de Trabajo (resueltas en asamblea y reuniones de la Multicolor), con el expediente en curso pidiendo la impugnación de los números truchos y de la urna groseramente inflada por la Celeste, y después del faltazo de la burocracia “ganadora” (para IS) a la convocatoria fijada por el ministerio, Izquierda Socialista tira la toalla y proclama su balance desde afuera de la Multicolor y contra ésta cuando sigue la lucha de la que deserta.

Una puñalada por la espalda al activismo de La Matanza y de la provincia que está haciendo firmar masivamente un pronunciamiento para que se reconozca el triunfo del Suteba Multicolor y a su conducción legítima. Entre los “argumentos” que vomita Izquierda Socialista para responsabilizar a Tribuna Docente por el retroceso electoral se incluye un ataque directo a la Unidad Piquetera y al Polo Obrero. Según el escriba, la Marcha Federal habría distraído a la militancia de la lucha electoral en el Suteba. Es obvio aunque falso que se refiere al PO porque tremenda canallada delata a un partido que está al margen del movimiento de lucha más multitudinario contra el ajuste capitalista y el FMI, y que miró la movilización de cientos de miles desde el despacho. Una política electoralera que acusa a los piqueteros de “piantavotos” y adaptada a los ataques de la derecha y del gobierno. Además de obviar que Romina Del Plá caminó las escuelas de la Matanza como nadie.

En su “balance”, IS oculta deliberadamente los datos para atacar a Tribuna Docente, que fue la fuerza motriz de la Multicolor antes y durante la campaña electoral del gremio. Esto quedó muy claro en las recorridas de escuelas, en la conformación de la lista provincial y las listas seccionales y en el lugar ganado por Romina del Plá como dirigente y por todo Tribuna como defensora de la Multicolor como un frente de lucha docente y de independencia política frente al gobierno y todos los ajustadores al servicio del FMI. El “apoderado” se quiebra y no dice que se retuvo el Suteba Marcos Paz, cuya secretaría general es dirigente de TD, ni tampoco que Tribuna Docente sigue siendo el principal polo de agrupamiento del activismo en la Multicolor con unos 19 congresales, el mayor bloque dentro de la Multicolor con una importante representación en las seccionales que conduce la Celeste, el ingreso al Concejo Ejecutivo del Suteba Bahía Blanca y la conquista de minorías como es el caso de la seccional Moreno, que está encabezada por una compañera concejala del PO en el FIT. La reforzada participación de Tribuna en el Suteba Tigre ha sido ganada en la militancia de construcción y lucha de la seccional recuperada, otra circunstancia que ignora el improvisado autor.

El escriba excluye el balance de lo actuado por su propia agrupación sobre la que omite toda referencia. Esconde la cabeza como el avestruz. Fue Izquierda Socialista la que no movió un dedo por la campaña provincial del Suteba a pesar de los esfuerzos de Tribuna para sacar un afiche de toda la Multicolor con la foto de Romina y los principales candidatos de la lista. La imputación malintencionada de IS es un boomerang para quienes quieren hacer del resultado electoral un ataque faccional a Tribuna Docente. Con su “balance” de una burocracia victoriosa en La Matanza IS cruzó la raya. Entre las derrotas, el “dirigente” menciona a Madariaga y a Ensenada sin el menor empeño por señalar lo exiguo de la diferencia entre la Multicolor y la Celeste, 9 votos en un caso y 24 en otro, ni las maniobras que llevaron a la burocracia de Sudeste- Celeste a presentarse con una lista separada de la lista de Baradel en Ensenada. Tampoco dice que esto tuvo un costo para la burocracia de Baradel y de la dirección provincial que hizo en el distrito la peor elección de su historia.

Un balance de IS debería incluir la debilidad manifiesta de su “agrupación” en Ensenada que en cinco años no pasó de estar integrada por una sola persona en una seccional que tuvo una intensa vida sindical, política y de movilización. A pesar de este pobre aporte de Izquierda Socialista a la defensa de la combativa seccional Multicolor que dirigió el Suteba desde el 2013 hasta el 2022, el calumniador y escriba agrega a Ensenada en el “debe” de Tribuna Docente.

Dejamos para el final la provocación contra un militante y dirigente docente de Tribuna de Escobar, una calumnia miserable al servicio, en este caso, de José Magallanes que rompió con la Multicolor y se pasó al “frente” con la Celeste. IS sabe, porque hay sobradas pruebas, que se trata de una difamación de aparato e intrigante para desplazar a un dirigente de la Multicolor que era uno de los activistas más reconocidos de la anterior comisión directiva y cara visible de los Plenarios Provinciales Multicolor. En las vísperas de la conformación de la lista para enfrentar a Magallanes y la Celeste, los apetitos de aparato de IS le infringieron un golpe desde adentro a la Multicolor y favorecieron la presentación dividida de la ex directiva del Suteba Multicolor.

Este ataque, ahora en su prensa partidaria, es una provocación contra el Partido Obrero que apunta a fisurar a la Multicolor y que debe ser repudiada por todo el activismo docente. Es evidente que el “balance” y su tono patotero tiene un tufillo a interna con vistas hacia el 2023 lo que reafirma el desvarío electorero, antipiquetero y antilucha de Izquierda Socialista.