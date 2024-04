Jorge Macri buscar “limpiar” la ciudad de gente en situación de calle

El pasado miércoles 24 de abril, el gobierno de la Ciudad llevó adelante desalojos a personas en situación de calle sin informar ninguna solución de orden habitacional para ellas. La actividad fue difundida a través de las redes sociales por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que mostró imágenes de esquinas, plazas y demás lugares de la ciudad en los que antes se establecían o dormían personas, y, ahora, por su accionar, ya no lo hacen. El Ejecutivo festejó una suerte de “limpieza humana” para garantizar el “orden” en el distrito.

Desde la bancada de Gabriel Solano, junto a Alejandrina Barry y Celeste Fierro, del FITU, presentamos un repudio a semejante accionar, la citación de los responsables y un pedido de informes para que el Ejecutivo porteño clarifique su accionar y rinda cuentas sobre el operativo y las soluciones habitacionales para las personas involucradas, si es que las hay (algo que el gobierno no informó).

El gobierno de Macri argumentó que quienes actuaron lo hicieron en el marco del programa Buenos Aires Presente (BAP), que tiene el fin de “atender personas y a familias en condición de emergencia social”. A esto se suma la aplicación del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”, lanzado este año, que se presenta como un programa de salud mental pero no es otra cosa que un operativo de desalojos y estigmatización contra los sectores pobres de la ciudad.

Por otro lado, el protocolo “Cero niños en la calle” se muestra como la solución frente a la problemática en la que se encuentran los menores sin techo, pero hace responsables a sus padres o mayores a cargo sin tener en cuenta los motivos por los cuales están en ese estado, algo que es producto de la crisis social y habitacional que han producido los sucesivos gobiernos. La separación de los niños y niñas de sus familias, llevados a lugares de acogimiento sin su consentimiento, es un ataque que se suma a la ya sumamente precaria situación en la que se encuentran.

La aplicación de ambos protocolos es cuestionada tanto por profesionales de la salud como por organizaciones que intervienen sobre estas problemáticas. La necesidad de que el Ejecutivo brinde informes sobre los mismos y las formas en las que los lleva a cabo es urgente, y se suma al repudio general sobre esta actuación

Según el Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle), hay más de 8 mil personas que viven en esta situación en la Ciudad de Buenos Aires, lo que contrasta con las 3.511 que había informado el gobierno de la Ciudad en abril del 2023; esto evidencia que este número se ha más que duplicado. Mientras que los relevamientos realizados por la organización “Proyecto 7”, que trabaja con personas en esta situación, dan que en la Ciudad hay 12 mil personas sin un techo donde dormir.

Semejante campaña no solamente es estigmatizante para las miles de personas que no pueden acceder a una vivienda por no disponer de recursos para hacerlo, sino que además deja en evidencia una política denigrante: no hay una sola mención en toda la campaña sobre posibles soluciones habitacionales para las personas que se encuentran en esa situación. Solamente se destaca como “positivo” el cambio en el espacio público.

La pobreza y la indigencia en nuestro país y en la Ciudad son frutos de políticas como las que llevan adelante el gobierno de Javier Milei y el de Jorge Macri, que ajustan al pueblo trabajador argentino para engrosar las ganancias de aquellos que lucran con los tarifazos, las devaluaciones y el deterioro del salario que sufre la mayoría de la población, y le hacen favores a los sectores que se benefician de la especulación inmobiliaria, alejando a la clase trabajadora del acceso a la vivienda y a los alquileres.

Como peleamos por una Ciudad de los trabajadores, entendemos que este accionar y todo lo que trae de fondo tiene que ser repudiado por todo el movimiento popular de la Ciudad y sus vecinos.

