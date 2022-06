José C. Paz: familiares y vecinos de la Primaria 37 y Secundaria 27 reclaman por obras de infraestructura

Este martes 31 de mayo, familiares y vecinos de la Escuela Primaria N° 37 y de la Secundaria N°27 (Sol y Verde, José C. Paz) se congregaron en las puertas del colegio y calles aledañas para reclamar por una situación que no es nueva: obras de infraestructura para el colegio y todo el barrio. Los vecinos llevan 15 años reclamando por lo mismo a los gobiernos, municipal y provincial, que hacen oídos sordos.

Barriales por las calles sin asfaltar, calles inundadas, zanjas con agua podrida, por enumerar cuestiones básicas. No hablemos de cloacas o saneamiento de los pozos. Son solo algunos de los problemas que las madres de los colegios denuncian y por los que alzan la voz. Por otro lado, los baños de los colegios no tienen techo y si no bastaba con eso, lxs estudiantxs pasan frío y hambre ya que no cuentan ni con gas y de calefacción.

Ante esta situación la respuesta del intendente Ishii y el gobernador Kicillof fue reducir la jornada escolar a 2 horas diarias tanto el turno mañana (que ingresa a las 10am y se retira 12am) como el tarde (de 13pm a 15pm). ¿Luminaria? Tampoco. ¿Agua potable? Ni noticias.

Fue tan solo al enterarse de la medida de fuerza discutida y resuelta por la comunidad, que las autoridades municipales enviaron las máquinas para iniciar algunas de las obras. Por su parte, el Consejo Escolar se acercó al establecimiento educativo donde se reunieron con familiares y vecinos para sellar compromisos importantes respecto de los arreglos (calefacción, gas, agua), por los cuales seguirán en estado de alerta y movilización. También se dio a conocer el compromiso de la Secretaria de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. El miércoles 1/6 se acercarán las autoridades pertinentes de la secretaria provincial para poder concretar los arreglos necesarios para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa y del barrio en sí.

La única forma de conquistar y ganar cada uno de los reclamos será profundizando la organización y la movilización de lxs vecinxs, la comunidad educativa y trabajadorxs en conjunto. Ese es el camino que debemos seguir. Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero paceño nos ponemos a disposición de su lucha que es la de todxs lxs trabajadorxs paceños.