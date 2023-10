José C. Paz: nos movilizamos al municipio por alimentos y urbanización

Polo Obrero de José C. Paz.

El dato del 47% de pobreza en la provincia de Buenos Aires, cifra que nos da el Indec, hoy desactualizada después de la devaluación post-paso, se vuelve más crudo cuando contemplamos la realidad que viven los paceños y paceñas.

El hambre en las barriadas crece con la inflación que pesa más sobre los alimentos, esto por los dólares diferenciales que el gobierno otorga beneficiando a los exportadores de maíz y soja que encarece el pan y los derivados a base de harina y la producción de carnes de cerdo y pollo como también los aceites y otros. El municipio de José C. Paz, a pesar de esto, que no garantiza un plato de comida a los más chicos, restringe la ampliación de entrega de alimentos a los comedores populares.

Tampoco le es de interés la salud, ya que desde 2006 el intendente Mario Ishii ha cerrado 20 centros de salud primaria, como viene denunciando la asamblea ciudadana de José C. Paz, que también afirma que se redujo un 21% la atención en los diferentes servicios entre los años 2007 y el 2022 y que las prestaciones más afectadas fueron ginecología y pediatría. Los profesionales de la salud están completamente precarizados, con salarios bajísimos, contratos temporales y la sobrecarga laboral.

En cuanto a las obras en José C. Paz, las pocas que hay no solucionan la falta de acceso de agua potable, cloacas y desagües. Recién en enero del 2022 se hicieron las primeras conexiones para poder distribuir la red de agua, cuando el PJ tiene más de 20 años en el gobierno y no se ha avanzado desde entonces.

Con los planes de vivienda sucede los mismo, en la mayoría paralizados, mientras Mario Ishii no da ninguna respuesta por los pedidos de informes del estado de las obras ni de los padrones de las familias a las cuales se les debe entregar, dejado a miles de vecinos sin la posibilidad de acceder a la vivienda propia.

En lo relacionado a la urbanización de las barriadas, barrios enteros sufren hasta la falta de zanjas para encauzar el agua en temporadas de lluvia perdiendo lo poco que tienen por esta situación,

La falta de asfaltos y luminarias dan las condiciones para la instalación de búnkers, que están a la vista de todos amparados por la policía, el municipio y la Justicia que se reparten el enorme botín de un negocio. De esta cadena delictiva el eslabón más débil es el que paga los costos: muchas veces los pibes de barrio son reclutados por los narcos y luego terminan en prisión o asesinados. Para cortar con el consumos problemáticos y las adicciones es necesario que haya centros públicos y gratuitos para la atención y cuidado de las personas con estos problemas.

Por otra parte, el problema del acceso al agua es alarmante. Con las napas contaminadas por los pozos ciegos y basurales, termina siendo un gasto más la compra de bidones de agua que hoy casi están en mil pesos.

Los avances en mejorados de las calles como en luminarias, limpieza del arroyo Pinazo o de los basurales como en Vucetich fueron arrancados con la lucha y la organización de las barriadas y la conquista de la banca que puso a Sandra Becerra en el Concejo Deliberante en las pasadas elecciones legislativas.

Contra este abandono es necesario reforzar la organización en las barriadas por todos los reclamos:

– Red de agua potable, desagües con bocas de tormentas, cloacas, asfalto y luminarias para mayor seguridad de los barrios.

– Banco de tierras y plan de vivienda acorde a las necesidades de las familias y contratación de los vecinos desocupados con o sin oficios para desarrollar estas obras.

– Abastecimiento de medicamentos e insumos para las salitas y los UPA. Pase a planta permanente y contratación del personal de salud para poder cubrir una adecuada atención de nuestras familias.

– Fuera los búnkers narcos. Investigación y castigo a los responsables de los crímenes que sostienen las cajas negras de la policía y los punteros.

– Centros públicos y gratuitos para la atención y cuidado de las personas con adicciones o consumos problemáticos.

– Abastecimiento de los comedores populares y entrega de alimentos frescos para cubrir la demanda nutricional de nuestros chicos.

– Entrega de insumos necesarios a los comedores para desarrollar las tareas en condiciones adecuadas

Desde el Polo Obrero, junto a la banca de Sandra Becerra en el Concejo, venimos presentando los reclamos vecinales. Gracias a la movilización vecinal hemos conseguido que muchos proyectos de arreglo se lleven a cabo. Sin embargo, otros tantos fueron aprobados y aún no se realizan.

Para pelear por la agenda de los barrios, vamos el próximo 9 de octubre a reclamar en las puertas del municipio. Reforcemos la lucha independiente de los vecinos contra los punteros del municipio y el ajuste del gobierno nacional y provincial.