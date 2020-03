El intendente Barrera -del Frente de Todos- recorta el boleto gratuito

En el día de la fecha autoridades municipales del área de educación y la cultura de Villa Gesell (del Frente de Todos), Julio Fernández, Manuel Artieda y Vanesa Cabral, nos informan a estudiantes de nivel superior que ya no vamos a contar con el minibús gratuito para trasladarnos a nuestras casas de estudio ubicadas en las localidades vecinas de Pinamar y Madariaga, prometiendo- sin plazos claros- una beca municipal que ya fue prometida el año pasado sin éxito.



Vale recordar que el minibús gratuito fue una conquista obtenida en mayo del 2019 por un movimiento de lucha que se gestó en 2016 al calor del reclamo provincial por la implementación de la ley de Boleto Educativo Gratuito, ley que ni Scioli, ni Vidal, ni ahora Kicillof han garantizado. El minibús (que era insuficiente porque de tres turnos cubría uno, y porque tenía 22 lugares siendo que somos 150 quienes viajamos) se planteó como un servicio de transporte provisorio hasta que se tramitara un subsidio municipal a cada estudiante para lo cual tuvimos que realizar un relevamiento que nos llevó más de dos meses y quedó en la nada. Así, el movimiento de lucha de nuestra región, que desde los centros de estudiantes, la UJS y Tribuna Docente impulsamos, se puso a la cabeza de organizar infinidad de medidas de lucha durante los últimos años: asambleas, piquetes y movilizaciones, presentación de proyecto de estatización del transporte y boleto gratuito en el HCD solicitando la banca del pueblo, solicitud de audiencia con los intendentes de la región, juntadas de firmas, campañas fotográficas, clases públicas, caminatas por la ruta de un distrito al otro, recorrida por medios locales y denuncia- en plena campaña electoral- del destino de 1 millón de pesos mensuales provenientes de fondos municipales por parte del ejecutivo hacia la empresa de transporte que realiza el recorrido urbano. Desde nuestra organización contrastamos el argumento del intendente de falta de fondos a la hora de dar respuesta a nuestro reclamo, con la respuesta que se le dio a los empresarios del transporte que, brindando un servicio deficiente, precarizando a sus trabajadores y vaciando el funcionamiento del transporte, recibieron subsidios millonarios en simultáneo a nuestro pedido.

Esta introducción es necesaria porque la utilización política que ha hecho Gustavo Barrera y los funcionarios pejotistas de la región sobre el minibús estudiantil le ha valido un considerable apoyo al Frente de Todos entre lxs jóvenes durante el proceso electoral, y porque ahora que salió victorioso mostró la verdadera naturaleza de clase de su gobierno, beneficiario de magnates del transporte, y enemigo de la clase trabajadora, de la juventud, su educación y su traslado.



En Villa Gesell la oferta académica del nivel superior es ultra limitada, el único profesorado de maestra de grado es privado y está en manos del clero, fuera de ello, las pocas opciones de nivel superior son tecnicaturas que no ofrecen salida docente. Quienes buscamos formarnos en materia educativa nos vemos obligadxs a trasladarnos en su mayoría a Madariaga, cuyos profesorados son los únicos que otorgan títulos oficiales en toda la región 18. Muchxs de lxs estudiantes a quienes se nos niega el minibús ya estamos insertxs en el sistema educativo en los niveles obligatorios con la inestabilidad económica de cualquier docente que no puede titularizar. Las becas progresar tienen límite de edad para la inscripción y sus montos no cubren los 6(seis) mil pesos que necesita por mes un estudiante para pagar el boleto cursando regularmente cualquiera de las carreras. El estado una vez más niega el acceso a la educación, y no garantiza la formación del recurso humano necesario para dar respuesta a la demanda de docentes del distrito. El estado nacional, provincial y municipal son responsables.



Desde el Partido Obrero, nuestras agrupaciones docentes y estudiantiles, y desde los centros de estudiantes que construimos impulsaremos un proceso de movilización y lucha por la inmediata implementación provincial de la ley de Boleto Educativo Gratuito, y porque, hasta tanto eso suceda, sean los municipios de la zona los que garanticen la llegada de estudiantes a sus lugares de estudio.

