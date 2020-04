Rosario: la precarización laboral juvenil se recrudece durante la pandemia

Entrevistas a jóvenes superexplotados de cadenas de comida rápida, bares y minimarkets.

Rosario es una de las ciudades del país con mayor índice de trabajo precario o en negro para la juventud. Según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), las cifras ascienden al 35% registrado en el último cuatrimestre de 2019.

El cuadro actual de aislamiento social obligatorio agravó esta situación –ya de por sí alarmante- al registrar una caída generalizada del consumo, algo que afecta de manera especial a los jóvenes que solo cuentan con la posibilidad de inserción laboral en rubros que dependen de ello.

Las cadenas de comida rápida como Starbucks, Burger King, Mc Donald´s, etc. llevan adelante un plan de ajuste contra sus ya muy precarizados trabajadores. A esto se le suman las casas de comidas más chicas, bares, minimarkets y los repartidores de Globo, Rappi y Pedidos ya -quienes recientemente perdieron a un compañero que fue atropellado a altas horas de la noche mientras realizaba un reparto.

Desde la corresponsalía de Rosario de Prensa Obrera dialogamos con trabajadores precarizados pertenecientes a diversos rubros (cuyos nombres fueron modificados como medida de protección ante posibles represalias por parte de las empresas que los emplean).

Las voces de la precarización laboral

Yamila, trabajadora de Mc Donald’s, nos indicó que, a partir del dictado del aislamiento social obligatorio, la cadena dispuso que para la segunda quincena de marzo sus empleados no reciban el presentismo y sus sueldos sufran un recorte del 70%. El ajuste se traduce en un total de escasos 13 mil pesos de salario de bolsillo para todo el mes de marzo, incluso cuando durante la primera quincena en virtud se completaron las horas de asistencia –ya que aún no había entrado en vigencia el DNU que decreta la suspensión de actividades no esenciales.

Asimismo, la patronal licenció desde el inicio de marzo a los trabajadores considerados de riesgo, quienes no solo no percibieron el presentismo a causa de la medida sino que, además, solo pudieron cobrar lo trabajado en la primera quincena del mes -llevándose apenas alrededor de 5 mil para todo el mes. Cabe destacar que en la mayoría de los casos se trata de trabajadoras embarazadas, y que este recorte golpea fuertemente a un grupo cuya posibilidad de generar ingresos se ve especialmente comprometida.

Otra fuente laboral recurrente en los jóvenes son los conocidos minimarkets 24 horas. La cadena Multishop cuenta con 16 de estos en la ciudad y con alrededor de 85 empleados, de los cuales al menos 70 de ellos trabajan en negro –mientras que los gerentes de cada sucursal están en un gris, teniendo reglamentadas 4 horas en blanco cuando trabajan en verdad alrededor de 8 o 9 horas diarias.

Belén, trabajadora de la cadena, explicó durante el diálogo mantenido que “con el pretexto del aislamiento obligatorio repartieron las horas de trabajo recortándonos el salario a todos. Además de que la falta de gente circulando por las calles hace que no lleguemos a los objetivos de venta personales de cada empleado”. Y añadió: “nos estamos llevando por mes 6 mil pesos, no nos alcanza ni para pagar los alquileres”.

Ocurre que el sistema de trabajo de estos Minimarkets funciona con un salario base por mes de ¡9 mil quinientos pesos por 9 horas de trabajo! más premios de venta de promociones. A propósito de esto, Belén sostuvo: “tenemos la obligación, inclusive durante la pandemia, de llegar a un objetivo de ofrecimiento de productos en promoción a 8 de cada 10 personas que ingresen al local; si no cumplimos con ese objetivo nos descuentan el sueldo. Nos tienen controlados con cámaras en el local y con micrófonos colocados debajo del mostrador”.

Por último, trabajadores de bares -uno de los rubros más recurrentes para la juventud rosarina- dieron cuenta del apriete por parte de las patronales para aceptar la reducción de su salario. Este es el caso de los empleados de El club de la milanesa, quienes denunciaron que los obligaron a firmar la reducción del 25% del salario.

Por su parte Leonardo Orellano, trabajador de esa cadena, había narrado al medio Conclusión (9/4) que al llamar para reintegrarse de sus vacaciones le aseguraron que estaba despedido desde hacía diez días, previo a que se decrete la ley antidespidos. Pero al solicitar el telegrama de despidos o una copia, fue avisado de que la determinación era por “reducción de personal”. Es por este tipo de atropellos patronales que desde la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero planteamos que el decreto de prohibición debe ser retroactivo al 29 de febrero.

A organizarnos

En medio de la inmensa crisis mundial que golpea fuertemente a nuestro país, estas cadenas aprovechan las necesidades de trabajo que tienen los jóvenes para despedir, bajar los salarios y precarizar aún más como los mecanismos más comunes para abultar sus ganancias.

Frente la complicidad de la burocracia sindical con las patronales, llamamos al conjunto de la juventud a plegarse a la lucha de los trabajadores de todos los rubros para exigir el cese de la precarización laboral, la prohibición efectiva de despidos y suspensiones, un salario mínimo igual a la canasta familiar y libertad de organización sindical.

Ante esta situación, lanzamos la campaña contra los recortes en fast foods y restaurantes, como punto de partida para una organización obrera juvenil de todo el gremio de comidas rápidas y restaurantes.