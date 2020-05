Exitosa reunión de secundaries de la Zona Oeste-GBA

Discute los problemas planteados por la pandemia

Les secundaries de la zona oeste del Gran Buenos Aires nos reunimos de manera virtual el pasado miércoles 6. Asistieron estudiantes de los principales municipios de la zona para debatir sobre las principales cuestiones que enfrentamos les pibes desde el inicio de la cuarentena.

Uno de los principales puntos de discusión fue la insuficiencia de las viandas entregadas por el SAE (Servicio Alimentario Escolar). Les integrantes de la agrupación La Caldera de la E.E.S n°15 de Hurlingham denunciaron en su intervención que los bolsones de alimentos eran muy precarios y que no podía alimentar a ningún alumne por 15 días, tiempo pautado para la siguiente entrega. Este problema repercutió en varios municipios. En el caso de Moreno les estudiantes señalaron que las entregas de los bolsones fueron muy irregulares y que no todas las escuelas realizaron la entrega. Siendo una de las zonas más golpeada por la crisis, las familias deben concurrir a ollas populares. Este patrón de irregularidad también fue manifestado por les pibes de Morón, Merlo y Marcos Paz.

Los bolsones de mercadería son una necesidad para que les chiques puedan completar las comidas diarias ya que son miles las familias que se encuentran debajo de la línea de la pobreza en la zona Oeste del conurbano.

En las intervenciones se destacaron muchísimo los problemas que trajeron consigo las clases virtuales. La desigualdad al acceso de la educación es un tema que afecta en todos los municipios. No es lo mismo un alumne que cuenta con acceso ilimitado a aparatos tecnológicos como una computadora personal, con acceso a internet, que aquel que tiene un acceso limitado, pero esto se agrava más cuando ni siquiera se tienen las herramientas para acceder a internet. ¿Qué pasa con les chiques que no tienen internet? Fue una de las preguntas que más surgió. En algunos casos se entregaron cuadernillos con actividades, que al final de cada consiga tiene un link de YouTube en el cual la actividad será explicada mediante un video. Une estudiante que acude a estos cuadernillos porque no tiene acceso a internet, claramente tampoco podrá acceder a los videos brindados por el mismo.

En el caso de nuestres docentes discutimos la precarización en la que se encuentran, ya que hoy en día deben trabajar más horas de lo que dicta su jornada laboral, tienen la tarea de convertir, subir y explicar el contenido. Ningune tuvo una capacitación previa para poder dar clases bajo esta nueva modalidad. Al igual que nosotres, van aprendiendo sobre la marcha.

Si las clases virtuales no son suficientes para que les pibes aprendan los contenidos, en el caso de las escuelas que tienen una gran cantidad de materias prácticas es mucho peor. Esto fue manifestado por varies estudiantes, ya que muches de les participantes de la reunión concurren a escuelas técnicas o agrarias. Ante este problema, la solución provista por las autoridades fue que sigan desarrollando algunas de las actividades en sus casas, pero esto es muy difícil de llevar adelante, ya que no todos poseen los elementos necesarios.

A su vez, una gran preocupación tanto para alumnes como para docentes es que no hay elementos para evaluar a todes les estudiantes sin distinción.

Por último, les secus de toda la zona denunciamos que dentro de los programas y trabajos que recibimos no hay desarrollo de la ESI (Educación Sexual Integral). Aunque haya una ley de implementación, esta no la garantiza. Uno de los grandes motivos centrales es el artículo 5 de la Ley, que permite que cada institución dicte ESI “acorde al ideario institucional”. Esto quiere decir que cada institución tendrá el poder de elegir de qué manera se implementará. "Con respecto a la ESI el año pasado se empezó a dictar pero claramente no como se debería porque todo era relacionado con la Iglesia”, fueron las palabras de una compañera, dejando en claro que el artículo número 5 cumple su objetivo.

Les secus votamos un plan de acción

Antes de finalizar la reunión, se votaron resoluciones para que todes les secus llevemos adelante en nuestros establecimientos. Ellas fueron:

Aumento de emergencia para el SAE, que los bolsones cubran todas las comidas de les estudiantes. Anulación de la diferenciación entre jornada simple y doble. Entrega de comida para el total de los matriculados.

Si se siguen llevando adelante las clases virtuales, que las mismas no tengan un carácter punitivo para les estudiantes. Que no se permita que les alumnes se lleven materias por ellas y que todos tengan las instancias necesarias para que esto no suceda. Que el Estado provea los elementos necesarios para poder llevar adelante la cursada a distancia.

Campaña de fotos contra los femicidios. El Estado es responsable.

Vamos por la aplicación efectiva de la ESI; que sea laica, científica y con perspectiva de género.