Avellaneda: un nuevo ataque precarizador a la juventud trabajadora

El gobierno municipal de la ciudad del sur del conurbano (PJ) avanza, nuevamente, ajustando sobre las condiciones de trabajo. En esta ocasión sobre los sectores más jóvenes de la población.

Mientras grandes hectáreas del país se queman, y el ejecutivo nacional, provinciales y municipales no exponen un programa de salida a la crisis ambiental. Por el contrario, ajustan presupuestariamente en el área. El gobierno “Nac&Pop” de Avellaneda convoca a realizar tareas de concientización “sobre la importancia de cuidar el medio ambiente”.

Hasta lo leído se puede ver como un avance positivo. El problema es la modalidad: lo presentan como un voluntariado. Chornobroff y su gabinete piden que trabajen gratis, repartiendo volantes y charlando con los vecinos, sin ni siquiera recibiendo la vacuna o entregando elementos básicos para prevenir el contagio del Covid, en las puertas de una segunda ola.

Que trabajen de forma gratuita para un municipio que no controla las innumerables descargas liquidas, sólidas y en el aire. Sin olvidar que en el presupuesto 2021 ha creado un nuevo impuesto para la recolección de desechos de construcción, golpeando los bolsillos de los trabajadores en beneficio de los especuladores inmobiliarios.

Pero no es la primera vez que utiliza esta modalidad precarizadora. Bajo el titulo “Tu Viaje de Egresados”, el gobierno de Ferraresi instaló que los estudiantes secundarios puedan viajar a Mar del Plata bajo la contraprestación de pintar, arreglar y limpiar edificios municipales. Sin ningún tipo de protección (ART), en negro. “No, nunca firmé nada, era todo de palabra. Pintabamos un aula en una escuelita del Docke, y viajamos a Mar del Plata” nos relata un joven estudiante que pasó por la experiencia precarizadora municipal.

Del mismo modo, tanto el gobierno de Avellaneda, como de la provincia, en la Agencia Cuenca Matanza-Riachuelo contratan para labores de “concientización” y “reparaciones” a cooperativistas, bajo modalidades negreras, tanto en la labor como en el salario.

Este accionar es una mancha más en el tigre, de un gobierno que desde hace más de una década se niega a cumplir con la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Causa Mendoza), que los obliga a reubicar a los vecinos de Villa Inflamable, por considerar el territorio zona inhabitable, ante los altos niveles de contaminación (niños, mujeres embarazadas y jubilados con altísimos niveles de plomo en sangre). A causa de los centenares de litros diarios de sustancias que descargan sobre las aguas del Riachuelo petroquímicas como Shell.

El gobierno, no solo incumple con dicha medida, sino que entrega como regalo tierras a grandes grupos especuladores. Poco meses antes de la pandemia, Ferraresi firma acuerdo de entrega de humedales a la multinacional logística Exolgan, para ampliar su playa de maniobras. Y del mismo modo, le otorga hectáreas próximas a las vías férreas los clubes Racing e Independiente.

Desde el Polo Obrero, vecines y trabajadores de Inflamable, Tranquila, Isla Maciel y demás villas salen todas las semanas con materiales concientizando y convocando a organizarse a los vecinos y trabajadores de Avellaneda con un programa de independencia política. Porque la única salida a la crisis ambiental está en manos de los laburantes.

Para terminar con la depredación ambiental hace falta un fuerte incremento presupuestario en el área.

No al engaño del voluntariado. Basta de trabajo en negro. Todo empleado que ejerza tareas para el municipio bajo convenio.

No a la entrega de humedales

Basta de ajustes y tarifazos. No al pago de la deuda. Que la crisis la paguen los capitalistas especuladores y contaminadores, y no el pueblo trabajador.