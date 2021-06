“Contar con listas únicas del FIT-U es clave para ganar a la juventud harta del ajuste”

Juan Diez, Ojo Obrero Fotografía @mr.j.ten

Entrevistamos a Tatiana Fernández Martí, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires y dirigente de la Unión de Juventudes por el Socialismo, acerca de la actualidad política y los desafíos que se le presentan a la izquierda de cara a las próximas elecciones.

¿Cómo ves a la izquierda en la actual situación política? ¿Cómo pensás que eso puede reflejarse en las elecciones?

La escena política de la Argentina está marcada por un crecimiento brutal de la pobreza, con un 45% de la población sumergida en ella y con seis de cada diez niñes que no pueden comer bien. Se vive una situación de miseria, desocupación, despidos y de precarización laboral que afecta de conjunto y golpea en particular a la juventud que no tiene otra salida. El 70% de la fuerza laboral juvenil lo hace en forma precarizada con salarios de miseria.

Durante toda la pandemia el gobierno tampoco garantizó la conectividad en los barrios más pobres. En este año y medio la virtualidad resultó un fracaso que dejó como saldo que un millón de estudiantes en todo el país quede afuera del acceso a la educación. Ahora, en pleno invierno y en una ola polar, están haciendo que les pibis vayan a las escuelas sin calefacción y con las ventanas abiertas, sin invertir un peso en condiciones edilicias y de higiene para evitar los contagios y poder cumplir con protocolos. Esto después de un intento en medio de la segunda ola que tuvo como resultado decenas de docentes muertos y cientos de burbujas aisladas por contagios entre estudiantes.

El gobierno no destina tampoco recursos para combatir el hambre que se agrava. En la provincia de Buenos Aires tres de cada cuatro pibes no tienen garantizado un plato de comida al día. En lugar de ampliar las becas, se pusieron más restricciones en el Progresar. Incluso los montos se congelaron, como sucede en los colegios de la UBA o la beca Sarmiento de CABA, que no alcanza para solventar los gastos de cursada de un año. Esto profundizó la deserción estudiantil ya que miles tuvieron que empezar a trabajar.

Frente a esto se ponen en pie luchas muy interesantes en todo el país, contra la desocupación, por los salarios, contra la depredación ambiental. Entre la juventud la intervención más dinámica es la de las juventudes piqueteras que se organiza de forma masiva para reclamar conectividad para los barrios populares y becas para poder estudiar. Son demandas generalizadas entre les estudiantes, igual que la exigencia vacunación urgente para toda la comunidad educativa. Chocan con el ajuste de un gobierno que «ahorra» en educación, en salud, en jubilaciones, para pagarle al FMI.

Esto es muy importante porque resalta la importancia de que nos organicemos de manera independiente. Por eso el desarrollo de la izquierda destaca en estas luchas como impulsora y jugándosela para que triunfen, como pasa con la Juventud del Polo Obrero que está a la cabeza de las movilizaciones de las juventudes piqueteras.

Ante el hartazgo de un pueblo que fue sistemáticamente castigado por el ajuste, tanto de la derecha como del Frente de Todos, para pagar la deuda mientras crece el hambre, estas elecciones plantean un desafío muy grande para la izquierda, que tiene que intervenir a la altura de la situación.

Existe un potencial muy interesante, como el que se observa en las elecciones provinciales de Misiones y Jujuy, donde tuvimos votaciones muy destacadas. Es nuestra tarea que esta tendencia se desarrolle en todo el país para fortalecer las luchas que están en curso y también para darles una salida propia bajo una alternativa política que defienda un programa para pelear por los intereses de las mayorías populares y que denuncie al gobierno y los bloques de la oposición patronal porque esto no va más y necesitamos poner en pie otra salida.

¿Por qué proponen un Congreso del FIT-U y cómo funcionaria?

Proponemos que haya un congreso nacional convocado por todas las fuerzas del FIT-U que apunte a agrupar a les luchadores del movimiento obrero, de la juventud, de las mujeres y diversidades, ambientales, para impulsar una movilización política contra los partidos que gobiernan y gobernaron, y son responsables por este empobrecimiento y por el saqueo del país.

Es una iniciativa dirigida a reforzar nuestra intervención, la situación política demanda una acción unitaria en la campaña electoral que tenemos por delante, para ofrecer un programa y una referencia a las luchas que se están poniendo de pie para enfrentar la crisis sanitaria y social que estamos travesando.

Por eso nos parece muy importante poder organizar un congreso abierto, donde haya comisiones y se pueda debatir una orientación y un plan de acción en conjunto del Frente de Izquierda – Unidad para militar en los barrios y los lugares de estudio y de trabajo una campaña política con un planteo propio de salida a la crisis, para dar un salto en la organización de la vanguardia. Para eso es necesario concentrar los esfuerzos en la lucha contra los partidos del Estado y de los capitalistas.

Algunas fuerzas del FIT-U, y otras que no lo son, proponen una interna de toda la izquierda en las Paso…

Desde el Partido Obrero no esforzamos por lograr que el FIT-U se presente con listas única para priorizar la acción común, y creemos negativa la propuesta de embarcarnos en una competencia interna entre las distintas fuerzas de izquierda en las Paso cuando tenemos que poner esas energías en pelear contra los partidos que están gobernando y ajustan sobre la población en su conjunto en todo el país. En un contexto en que se agrava la crisis sanitaria y social es fundamental que no pongamos el eje en pelearnos entre nosotres en una interna divisionista.

La necesidad de las listas únicas es estratégica para poder ir a ganar a toda la juventud y todo el pueblo que están hartos de esta situación, y desarrollar una alternativa propia en las elecciones y en las calles.

El planteo que hacen otros partidos del FIT-U en favor de competir en una interna, como el PTS y el MST, son desafortunados. Hablan de una unidad que después no defienden a la de priorizar la disputa por candidaturas en las Paso. Tampoco es cierto que necesitemos recurrir a eso para sumar nuevas fuerzas, y de hecho venimos de haber integrado al MST sin necesidad de ir a unas Paso.

Esto es más problemático cuando se plentea incorporar a una interna a otros sectores de la izquierda que son hostiles a la experiencia del Frente de Izquierda, como el MAS, Zamora en la capital o el grupo de Altamira. Este último acaba de llamar a anular en voto en Jujuy, rechazando públicamente el apoyo a la lista del FIT-U. Ir a las elecciones a centrarnos en estas disputas no colabora al desarrollo de la izquierda como alternativa política.

Es importante darle una salida las personas que hoy en día la están pasando muy mal que están siendo víctimas del ajuste y del hambre. Las diferencias y los debates que hay entre los partidos de izquierda no puede pretender ser saldado por la vía de unas elecciones internas, es una concepción errada. En todo caso, debatamos en un congreso en vistas a arribar a un programa y una acción común. Y el resto de las divergencias las seguiremos discutiendo de cara al pueblo, como hicimos siempre, sin necesidad de desviarnos del desafío que tenemos de cara a las legislativas

En particular, para darle un canal a las preocupaciones de la juventud creemos que sería muy útil que haya un congreso del FIT-U que reagrupe a les estudiantes y a les trabajadores precarizades para sumarlos a construir una alternativa política y golpear como un solo puño contra los candidatos y partidos del ajuste.

Read more