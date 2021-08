Córdoba: volvemos a marchar por las computadoras, el Paicor y becas

La juventud de las barriadas populares sale a las calles del centro cordobés en defensa de la educación pública, el próximo jueves 5 de agosto. El Frente de Lucha Piquetero convocó a una movilización por la conectividad, el Paicor (un programa de asistencia) y becas. La acción de lucha será a partir de las 11:00 horas desde Colón y General Paz hacia Casa de Gobierno.

La movilización continuará con una gran olla popular. Además, reclamaremos que el gobierno de Juan Schiaretti garantice al menos las 100 mil computadoras que publicitó.

Llevamos más de un año de virtualidad forzosa, pero la conectividad sigue sin garantizarse. Tampoco se da ninguna herramienta para que lxs pibes podamos educarnos. El gobierno de Schiaretti y de Alberto Fernández son responsables.

Además, la juventud del Polo Obrero estará exigiendo la vuelta del Paicor con medidas sanitarias, la universalización del mencionado programa y becas para todxs (sin cupos). Se trata de demandas elementales.

Es en este marco en el que estamos pasando la segunda ola de coronavirus y vemos un agravamiento económico y social. Se vuelve a clases presenciales, pero el Paicor no vuelve; de esta manera, el gobierno no garantiza ni un plato de comida para los pibes y pibas, a pesar de la terrible realidad en la que muchos estudiantes no se alimentan como corresponde ¡Con hambre no se puede estudiar!

Durante lo que va de pandemia más de un millón de pibes quedaron fuera del sistema educativo porque no tuvieron los recursos para seguir estudiando. El gobierno durante el 2020 no se molestó ni siquiera en mejorar las escuelas para la vuelta a clases de este año, en que no se garantizó una vuelta a clases en condiciones y donde hay escuelas que ni siquiera tienen cloacas.

Por todo esto es urgente salir a la calle. La juventud del Polo Obrero y la UJS continúa en pleno plan de acción por todos los reclamos pendientes. Para reforzar la lucha estamos en campaña en apoyo a la lista Obrera y Popular que impulsa el Partido Obrero en las internas de la izquierda. Cada voto obtenido será un respaldo a la lucha de la juventud de las barriadas populares. Este jueves sumate a movilizar con nosotres. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.

