Enfrentemos el ajuste de Espinoza con la izquierda

Les jóvenes vivimos en condiciones alarmantes y nos organizamos contra ellas en todos los terrenos. Esto implicó que hoy seamos la tercera fuerza política en el distrito. El Frente de Todos y Juntos insisten en continuar con un rumbo ajustador y anti juventud, el FIT-U tiene que estar en el Concejo Deliberante para reforzar las luchas que les jóvenes libramos cotidianamente.

Existe un abismo entre lo que necesitamos para vivir y concretar nuestros proyectos de vida (vivienda, estudios, familia, etc.) y las oportunidades que tenemos. El desempleo golpea a la juventud con más fuerza (entre los menores de 29 años alcanza el 22% para las mujeres y el 16% para los varones) y quienes trabajan lo hacen en un cuadro de 60% de precarización laboral. Incluso con empleo formal, los salarios están por debajo de la línea de pobreza. La mitad de los habitantes del país es pobre, aumentando en les niñes a 6 de cada 10. No es solamente por la desocupación, sino también por el aumento de trabajos precarios y la destrucción del empleo formal.

Las medidas del gobierno profundizan esta situación. Los programas que se presentan como “salida” al desempleo joven legitiman la flexibilización laboral, las condiciones precarias de contratación e ingresos que no llegan a la canasta de indigencia. Los beneficiarios no son los trabajadores, sino las empresas que pueden reemplazar la creación de puestos de trabajo genuinos por jóvenes en estas condiciones. En La Matanza, se maquilla la destrucción del empleo formal fomentando el “emprendedurismo” con la Secretaría de Juventud y la “economía popular”. Desligan la responsabilidad del Estado con la idea de que si no trabajas, o si trabajas y no te alcanza, es porque no inventaste correctamente tu propio trabajo. Nada que envidiar a las posiciones derechistas que dicen combatir.

El Estado es responsable: la Secretaría de la Mujer de La Matanza no implementa medidas para frenar los femicidios y la violencia de género.

El Estado refuerza la injerencia de las iglesias, que gestiona parte de los programas de trabajo precarizadores. Tampoco se garantiza la aplicación de una ESI laica y científica en la educación, incluso la Secretaría municipal dicta ESI con la iglesia evangélica. El acceso a los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto legal y la anticoncepción, son una odisea por el recorte en salud. La designación de Manzur a la jefatura de gabinete por Cristina Kirchner, es una confirmación de este rumbo ajustador y antiderechos, que no lo puede torcer ninguna candidata del Frente de Todos o de Juntos, ya que les une la subejecución presupuestaria, el recorte de programas y no solucionan las problemáticas. Desde el PDT denunciamos toda esta orientación y nos organizamos para enfrentarla, mientras la Secretaría matancera armaba conversatorios y sus trabajadoras denunciaban el carácter de cascarón vacío del organismo.

La grave situación ambiental es parte de las condiciones generales de quienes vivimos en el distrito. La no regulación de las industrias contaminantes, como Klaukol, y del Ceamse ponen en riesgo la salud y la vida en los barrios. Espinoza desoye estas denuncias y reprime los reclamos de cientos de vecinos y jóvenes que nos organizamos contra la depredación ambiental. El reconocimiento social de la Reserva Natural de Laferrere es gracias a la lucha, ya que se ignoraron los proyectos presentados para su preservación. Desde el Partido Obrero en el FIT- U propusimos su declaración en el Congreso nacional. La lucha ambiental implica enfrentar el pacto del gobierno y la oposición patronal con el FMI. El ministro de ambiente admite que es imposible pagar la deuda sin contaminar, hipotecan nuestro futuro para garantizar las ganancias de los capitalistas. Sólo el FIT-U plantea la defensa de la naturaleza.

Millones de estudiantes sin conectividad ni dispositivos caracterizaron la educación en pandemia. Las becas de estudio no cubren lo necesario para estudiar. Las demandas que llevamos al Ministerio de Educación (en forma de movilizaciones, toma y acampe) fueron ignoradas por el gobierno. En La Matanza, además, cientos de ingresantes fueron expulsados en un recorte ilegal en los cupos de inscripción en la educación superior en complicidad con los centros de estudiantes oficialistas. El cierre de carreras en la UNLaM despertó la lucha estudiantil en la universidad. Las escuelas no son suficientes, muchas familias tienen que inscribirse en CABA porque no hay vacantes, lo que culmina en deserción escolar porque el viaje se vuelve insostenible. El Consejo Escolar ignoró la presentación de proyectos de construcción de polos educativos. Parte del presupuesto para la solución de estas problemáticas existe, ya que Espinoza cuenta con un fondo educativo millonario que no sabemos en qué implementa.

Por otro lado, mientras crecen las denuncias por gatillo fácil y abuso policial en los barrios, el Frente de Todos se jacta de equipar a la policía. El reforzamiento del aparato represivo del Estado -que organiza el narcotráfico en los barrios, la trata, reprime las luchas y asesina a la juventud- es el principal eje de campaña de Espinoza. Aníbal Fernández, el responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra y de Darío y Maxi, es puesto frente al Ministerio de Seguridad para reconfirmar este rumbo. ¡Justicia por Lucas Verón, Facundo Castro y Luciano Arruga! ¡Fuera Berni!

La juventud matancera enfrenta el ajuste de Espinoza y del gobierno con la izquierda, desde la UJS y la Juventud del Polo Obrero. Votar y organizarse con el PO en el FIT-U es pronunciarse contra los responsables de nuestra situación y posicionarse a favor de una salida de les trabajadores, las mujeres y diversidades y la juventud. Entrar al HCD es necesario para reforzar la lucha que venimos dando en la calle, en los lugares de estudio y trabajos en toda La Matanza.

Contra la desocupación y la precarización laboral

Reconocimiento de la relación laboral real entre las patronales precarizadoras (apps de delivery, etc.) y les miles de jóvenes que trabajan en ellas como monotributistas

Precarización (la “economía popular” y el falso emprendedurismo) no es generar empleo. Trabajo genuino que garantice la posibilidad de realización y la vida de la juventud. Para ello tiene que estar reconocido bajo convenio, con plenos derechos y remunerado según los costos de la canasta familiar (línea de pobreza). ¡Justicia para Octavio! joven víctima de la precarización laboral.

Reparto de las horas de trabajo. Reincorporación de despedidos. Expulsemos a la burocracia sindical garante del ajuste, los despidos y la precarización. Estatización de toda empresa que cierre y puesta funcionar bajo el control de sus trabajadores.

Por las luchas de las mujeres y diversidades

Creación de refugios, con equipos interdisciplinarios en planta permanente.

ESI laica y científica en todos los niveles educativos.

Aplicación de IVE, ILE y acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos, aumento presupuestario en salud.

Separación de la iglesia del Estado. No a la subsecretaría de culto en La Matanza y la injerencia clerical.

Aparición de Tehuel. Cumplimiento del cupo trans.

Consejo autónomo de mujeres y diversidades sexuales y de género.

Por la defensa del ambiente

Declaración de la Reserva Natural de Laferrere

Reconversión y relocalización de las industrias contaminantes. No a la Ceamse, tratamiento integral de los residuos y un proceso de reciclaje con participación de los vecinxs

En defensa de la educación

Creación urgente los 10 polos educativos

Aplicación del fondo educativo municipal, que hoy equivale a más de mil millones de pesos por año

No al cierre de la Tec. en sonido y grabación en UNLaM. Acceso irrestricto en los terciarios. Aumento presupuestario para la educación.

Becas de estudio de $15 mil. Dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes. Sistema educativo nacional único, laico y estatal.

Fuera la policía de nuestros barrios, ¡basta de abusos y gatillo fácil! ¡Fuera Berni y Aníbal Fernández! Justicia por Lucas Verón y Facundo Castro.