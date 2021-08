Rosario: jornada de lucha frente al Ministerio de Educación

En el marco de una gran jornada de lucha nacional, votada en el cuerpo de delegados de la Juventud del Polo Obrero de todo el país, los pibes de las barriadas rosarinas, junto a la UJS y el Centro de Estudiantes del Normal 1 hicieron una gran concentración frente al Ministerio de Educación donde estuvieron exigiendo dispositivos y conectividad para poder estudiar, un plan de infraestructura ante la urgencia edilicia y boleto educativo gratuito sin restricciones.

La realidad de los pibes vs. la del gobierno

En la jornada de hoy participaron cerca de 100 pibes de todos los barrios de la ciudad que pusieron de manifiesto la realidad educativa que se vive en la provincia de Perotti. El 2020 culminó con más de 100.000 estudiantes que quedaron por fuera de las clases por falta de computadoras y Wi-Fi y una deserción estudiantil en los niveles superiores que llega al 50%. En marzo del 2021 se tomó una decisión improvisada por parte del gobierno de volver a la presencialidad en un marco en donde no había seguridad para hacerlo ya que las vacunas no habían llegado a todo el personal docente, lo cual, sumado a la falta absoluta de protocolos dentro de las instituciones, desencadenó un gran aumento de los casos de Covid en toda la provincia.

En un relevamiento que presentaron los estudiantes en la jornada de hoy quedaron expuestas las condiciones en las que van a estudiar los pibes: en gran parte de las escuelas no hay agua, por lo tanto, no hay baños en funcionamiento; además, en uno de los inviernos más crudos que se vivió en la ciudad no hay calefacción en ninguna escuela de los barrios populares, y, en muchos casos, los alumnos se ven obligados a estar hacinados en un salón de muy poca capacidad porque el resto de la institución está clausurada.

Esto deja muy en claro que se vive una crisis educativa en toda la provincia y en el país, de la cual ni Fernández ni Perotti se hacen responsables, por el contrario, a principio del 2021 el gobierno nacional ha decidido recortar un 31% el presupuesto de educación, mientras se ponen todos lo esfuerzos al pago de la deuda externa como lo ha demostrado el reciente pago de 345 millones de dólares al FMI.

Es por esto que hoy los compañeros de las barriadas llevaron todas estas problemáticas a los funcionarios del ministerio, quienes, en el transcurso de las más de dos horas que pasaron los compañeros en el frío, les negaron dos veces la posibilidad de hablar con el delegado regional Osvaldo Biaggiotti. Ante la continua insistencia de la Juventud del Polo Obrero y el Centro de Estudiantes del Normal 1 finalmente uno de los tantos funcionarios que estaba en la reunión con el delegado bajó para comenzar a maltratar a los compañeros, aludiendo que eran unos quilomberos que estaban ahí para pasar el rato y que sus exigencias no eran reales.

Luego de una discusión con este funcionario, que llegó hasta a decirles a los pibes que no les interesaba estudiar, los compañeros lograron conseguir una promesa de audiencia con el delegado Biaggiotti que en toda la mañana no dio la cara.

Sigamos organizados

Al cerrar la jornada, todos los compañeros concordaron que si no reciben una respuesta en un plazo corto por parte del ministerio volverán a tomar medidas hasta que los funcionarios les den solución a las situaciones que están viviendo. Es por esto que desde la Juventud del Polo Obrero de Rosario llamaron a hacer una gran asamblea de la juventud para continuar organizados y en la lucha por el derecho a estudiar.

Read more

Read more