La asamblea de Villa Pueyrredón moviliza al 8M

El domingo 3 de marzo se desarrolló en el barrio porteño de Villa Puerreydón la habitual asamblea autoconvocada de vecinos, activistas y organizaciones. A ella asisten trabajadores del Conicet, estatales, estudiantes, jubilados, profesores, profesores universitarios, desocupados, entre otros.

Durante la asamblea se resolvió convocar y asistir nuevamente a la marcha del 8 de marzo que colocará a mujeres y diversidades como protagonistas de la ofensiva en contra del gobierno de Milei y sus cómplices.

Se discutió la complicidad por parte del peronismo y la avasallante quietud que ha demostrado en las jornadas anteriores. Se planteó también como los bajos salarios así como la eliminación de los planes Potenciar Trabajo percibidos por compañerxs como parte de sus ingresos y/o como parte de los ingresos familiares totales no solo agrava la situación de hambre y miseria sino que aumenta la violencia y conflictividad de base, agravando aún más la situación de lxs compañerxs que ya viven en esa situación. Una cuestión, que afecta aún más a las diversidades, mujeres e infancias que son los sectores más vulnerados por el actual régimen.

Un dato no menor es que se resolvió que los compañeros varones asistan -pero no como protagonistas- y que se pueda desarrollar un espacio de cuidado de niñxs en el barrio sostenida por compañeros que asisten a la asamblea para aquellxs compañerxs que no tengan con quién dejar a su crianza.

Profundizamos la organización

Viendo que se quiere hacer pasar un ajuste histórico que profundizará la situación actual de las mujeres, diversidades , infancias y juventudes será con la organización independiente la que logre plantarse ante la actual ofensiva. La jornada necesita levantar el reclamo a la CGT y la CTA por un paro general y plan de lucha en defensa de toda la clase trabajadora. De no levantar ésta consigna, no habría diferencia entre los sectores cómplices, y ocuparíamos el lugar de facilitadores del plan motosierra. Por eso necesitamos poner nuevamente la ola verde en las calles, combativa y masivamente.

Lograremos conquistar las necesidades y derechos básicos con los trabajadores organizados y en pie de lucha y de cara a una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas, coordinadoras, agrupaciones que también potencien la pelea de las diversidades, mujeres, ñiñeces y juventudes.