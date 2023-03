La asamblea por la libertad de Martin y Lorena resolvió un plan de acción

Se llevó a cabo en el Parque Cívico una importante Asamblea por la Libertad de Martin Rodríguez y Lorena Torres, dirigentes provinciales del Polo Obrero. La misma contó con una amplia convocatoria que incluyó a las fuerzas integrantes de la Unidad Piquetera, media docena de secretarios generales de diferentes gremios de la CGT, organismos de derechos humanos de la nación y la provincia, organizaciones ambientalistas, activistas de todas las ramas como la madera, vitivinícolas, docentes, jóvenes, etc.

En la misma, Victor Da Vila, precandidato a gobernador del FIT-U, sostuvo: “Se nos presenta como si fueramos delincuentes y la verdad que Martin no tiene ninguna necesidad de estar dedicándole el tiempo que le dedica a la militancia, sin embargo ha abordado uno de los frentes más importantes que tiene nuestra organización y es el problema de impedir que un pibe de un barrio humilde pase hambre. Ese es el Martín Rodríguez que yo quiero en libertad, primero porque se lo merece, y segundo porque es una bandera, una barricada, un piquete contra los Cornejo, Suarez y todos los que aplican el ajuste contra los más humildes”. Y agregó: “El ataque que estamos viviendo es el principio de la punta del Iceberg de un ataque más general, no se trata solamente de una acción represiva contra los luchadores. Cuando un gobierno tiene que apelar a este tipo de maniobras para sembrar el miedo, para intentar desmovilizar a los sectores movilizados, es porque está ocurriendo algo. Tienen miedo de las reacciones populares, tienen miedo de la organizacion de los barrios y de los lugares de trabajo porque su política no va a ningun lado, porque es un acicate permamente a la insurrección popular, y nuestro continente está sacudido por esos procesos.”

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero presente en la asamblea, denunció que “esta arremetida represiva del gobierno contra el movimiento piquetero es el primer paso de una política más general de ataque contra las y los trabajadores. Es un intento por disciplinar a todas aquellas personas que salgan a enfrentar las políticas ajustadoras de los diferentes gobiernos. La represión es una herramienta para hacer pasar los techos salariales, el ajuste sobre la salud, la educación y las jubilaciones, para sostener la política extractivista y, en definitiva, todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional para la Argentina”, concluyó el referente nacional del movimiento piquetero.

La asamblea resolvió continuar en las calles enfrentando estás medidas antidemocráticas y movilizarnos este viernes a las 18 hs desde el km 0 a la Casa de Gobierno, mientras que en la mañana los abogados de Martín y Lorena concurrirán al polo judicial a pedir una reunión con el fiscal Giunta. Luego, a las 11hs, los abogados, en compañia de Eduardo Belliboni y Romina del Plá (diputada nacional del FIT-U) y Victor Da Vila, pediran una reunión a la comisión de derechos y garantías del senado provincial.