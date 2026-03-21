La Boca: homenaje a lxs compañerxs desaparecidxs del Partido Obrero

En horas de la tarde noche del pasado martes 18 de marzo, desde el Polo Obrero y Partido Obrero se efectuó una jornada en memoria de los/as militantes secuestrados/as por la dictadura cívico militar, como así también asesinados por la Triple A de Juan Domingo Perón.

En pleno centro barrial, a dos cuadras del paseo Caminito, sobre la calle Brandsen, entre Del Valle Iberlucea y Juan de Dios Filiberto, frente a los murales pintados por Quinquela Martín, en los paredones de la Bombonera, se instaló un ráster con la imagen de Alberto Hojman, Pablo Rieznik, Cristobal Russo, Gustavo Grassi, Jorge Fischer, Laura Dabas, Claudio Zorrilla, Marcelo Arias, Miguel Buffano, Susana Huarte y Fernando Sánchez.

A la par, y a sus alrededores, se pegaron afiches contra la persecución a los luchadores y las luchadoras del Hospital Garrahan, como también la invitación a la olla popular, que se realizará el miércoles 1/4 a las 18hs en Almirante Brown y Villafañe, contra la baja de un millón de planes sociales y la represión. Entendiendo que el mejor homenaje que se les puede dar a los caídos es sosteniendo sus banderas obreras y socialistas. Presentes en las luchas de los explotados.

Más que nunca hoy, en tiempos de gobierno mileísta, ultraderechista, anti derechos, negacionista y afín a nuevos indultos a los genocidas, la necesidad de estar en la calle se transforma en fundamental.

El martes 24/3 seamos miles y miles en Plaza de Mayo.

Son 30 mil. Fue genocidio.

¡Fuera Milei!