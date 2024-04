La comisión previsional duerme la siesta mientras se hambrea a los jubilados

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados fue convocada este jueves 4 para escuchar la opinión de economistas, abogados, periodistas especializados y organizaciones de jubilados sobre la movilidad jubilatoria.

Sin la menor intención de llegar al dictamen que habilite una sesión para tratar los proyectos de movilidad, se convocó sorpresivamente a De Los Heros, titular de LA Anses y a Alejandro Chiti, asesor trucho del Ejecutivo, transformando repentinamente la reunión en una suerte de interpelación ficticia.

El kirchnerismo hizo un berrinche, como viene haciéndolo en cada puesta en escena oficialista, para disimular que no hace uso de su número considerable de diputados para garantizar una sesión que es urgente.

Con todo, no pudieron impedir que se colara la cruda realidad de la masacre jubilatoria de los últimos gobiernos profundizada al extremo por Milei, ni que saliera a la luz el desguace y la desaparición de las oficinas de la Anses en todo el país dejando sin atención a centenares de miles de ciudadanos, mientras su titular afirmaba que con las Udam (oficinas móviles) alcanzaban para garantizar el servicio.

El exfuncionario macrista Chiti reconoció que no tenía ningún cargo oficial que justificara su presencia, lo que no fue impedimento para que se explayara sobre la nueva fórmula que impuso Milei por DNU insistiendo que “la movilidad no es recomponer las pérdidas pasadas” y que el objetivo del gobierno con la movilidad por inflación es “mantener” eternamente las jubilaciones de indigencia, que ambos funcionarios atribuyeron a la fórmula de los Fernández, lo que no les impide aprovecharse de ella hasta julio.

El sainete fue interrumpido por las desgarradoras palabras de Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, quien denunció que “los jubilados viven una catástrofe humanitaria, los viejos se mueren, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no tienen tiempo de ‘vamos a ver’. Nadie puede vivir con 230.000 pesos ¡dejémonos de joder!, con el reajuste son mil pesos por día, medio yogur. La atención médica está colapsada. Pacientes ostomizados esperando con la bolsita colgando hace un año y medio que no los operan o por reemplazo de válvulas coronarias. Diez millones menos de principios activos”. Y continuó: “en esta enfermedad crónica que tiene el sistema, en la cual coparticiparon todos, a los 65 años nos aplican un rifle sanitario”.

Néstor Pitrola, en su doble condición de diputado electo y jubilado gráfico del Plenario de Trabajadores Jubilados, saludó la lucha docente que se manifestaba y era reprimida en ese momento en el Congreso ya que “también es en defensa de sus regímenes jubilatorios especiales”. Luego desarrolló lo que denominó la política de “los reyes del empalme” que a lo largo de las últimas décadas, a través de decretos y leyes “de emergencia”, confiscan a los jubilados con cada empalme de fórmula, denunciando el continuismo de esta política en el hecho de que Milei se vale de la fórmula peronista ruinosa extendiéndola hasta junio, aprovechando la caída vertiginosa de salarios y recaudación. De esta forma la actualización por IPC es un mal chiste porque parte del piso mas bajo de los últimos 20 años. Luego detalló los números catastróficos del ajuste en enero y febrero: “una caída del 6% en adelantos a las provincias, en caída del salario estatal un 5% y la caída en jubilaciones un 39%”, y denunció que los analistas “calculan un ahorro del 1,8% del PBI previsto con lo cual si se confirmara un superávit primario del 2%, este habría caído casi en su totalidad sobre las espaldas de los jubilados”.

Luego denunció la política de los bonos a la jubilación mínima “un disfraz para hacer pasar el deterioro de todas las escalas” y recordó cuando Carrió pidió un urgente bono para aplacar la pueblada que en diciembre de 2017 enfrentó la reforma jubilatoria macrista, un empalme que costó un 19,5% de pérdida para las jubilaciones durante el macrismo. “Estos bonos nunca van al básico, ahora los empiezan a absorber por eso ahora los de la mínima van a perder con el 18%. La pérdida de marzo a marzo llega al 30% del poder adquisitivo. Vienen a congelar la catástrofe jubilatoria. Mienten cuando dicen que el Estado financia a los jubilados, son los jubilados los que financian al Estado”.

Sobre el Fondo de Garantía afirmó “estamos ante un posible robo de otros 50.000 millones de dólares” y concluyendo manifestó el respaldo al proyecto de Movilidad y Haber Jubilatorio Mínimo de la diputada del Partido Obrero en el FIT-U, Romina Del Plá, a partir de la Canasta del Adulto Mayor calculada por la Defensoría en $685.000, base a partir de la cual se establecerán el resto de las escalas y la actualización mensual. Y sobre su financiamiento afirmó “acá nadie habla que llevamos 30 años de rebaja de los aportes patronales de Menem, acá se ha consentido el trabajo en negro y se le echa la culpa a las víctimas del sistema de trabajo informal a las víctimas… ¡qué cinismo!… y con el DNU quieren colocar una flexibilización igual a la del trabajador en negro donde en empresas de hasta 5 trabajadores sean ‘colaboradores’ que no tengan ninguna carga social, es el comienzo del fin del sistema jubilatorio y condenar al adulto mayor a una pensión asistencial, como se consiguió en 1924 vamos a luchar por una huelga general para derrotar todo el plan Milei y el robo a los jubilados”.

Las exposiciones de abogados, periodistas y economistas no pudieron más que reconocer la destrucción sistemática de que vienen siendo objeto las jubilaciones y pensiones. Pero con la excepción del periodista Pablo Anino, ninguno planteo la cuestión de recomponer en forma urgente el poder adquisitivo de los haberes.

A su turno Marcos Wolman, dirigente de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados, repudió la represión. Llamó a garantizar los derechos jubilatorios ante la gravedad del deterioro de los haberes, que no son subsidios sino una conquista de la clase trabajadora argentina. Reivindicó la Canasta Básica de la Defensoría siendo que hoy la mínima representa un tercio de esa canasta. El haber de marzo con bono es de $201.000 netos y $244.000 en abril: “El DNU viene para institucionalizar la pobreza, lo rechazamos categóricamente”. Denunció el trabajo en negro, el robo del FGS y el intento de privatización del sistema y reivindicó el 82% móvil, el manejo de la Anses y el Pami por los propios jubilados.

Romina Del Plá, luego de acercarse a los docentes de paro movilizados que fueron reprimidos nuevamente con gases y palos, denunció “la política criminal y cobarde del gobierno. Como los jubilados siguen movilizándose los miércoles y han multiplicado su número en las últimas semanas, no se puede permitir que la política del gobierno nacional y el de la Ciudad sea la de acallar a los jubilados reprimiéndolos en la puerta del Congreso. Es muy grave, mientras aquí debatimos se está produciendo un asesinato silencioso de los jubilados y jubiladas que pretende resolverse con represión”, y concluyó: “todos los bloques que se dicen opositores a estas políticas de genocidio y ajuste tienen que sentarse en una sesión, derogar el DNU 70 y avanzar con todas las medidas para sacar a los jubilados de esta situación ignominiosa, llevando las jubilaciones al valor de la Canasta de la Tercera Edad y a partir de allí aplicar la fórmula de actualización más beneficiosa”.