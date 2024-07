La explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta

En nuestro país, la producción de petróleo y gas por métodos no convencionales, es responsable de más de la mitad de producción total. Dentro de ese porcentaje, el aporte de Vaca Muerta a la producción total ronda el 70%, de los cuales en su casi totalidad son hidrocarburos provenientes de pozos no convencionales.

El famoso “fracking” tiene un peso creciente en la producción nacional a partir de los volúmenes que se aportan desde Vaca Muerta.

Por eso es clave poner a debate qué pasa actualmente con esos pozos. Porque es sabido que se trata de pozos con una producción inicial que puede ser muy importante, pero que declina muy rápidamente para lo que es la vida productiva de un pozo.

Esto obliga a las empresas a perforar continuamente nuevos pozos para cubrir la producción de los que declinan, y a su vez, luego de un cierto nivel de explotación del yacimiento, dedicar una parte de la inversión a la exploración para nuevos hallazgos.

Vaca Muerta ha quedado como sinónimo de producción no convencional de hidrocarburos, pero no es la única formación geológica de la cual se extrae hidrocarburos por métodos no convencionales. Existen otras capas geológicas, algunas más profundas que Vaca Muerta, como es la formación Los Molles. Sin embargo todo se engloba como producción de Vaca Muerta, que es la “marca” registrada que se ha impuesto a nivel mediático y popular.

Cabe agregar que la fractura o fracking tampoco es una novedad de los últimos 10 o 20 años. Incluso en Neuquén la “vieja” YPF ya perforó pozos con fractura hace décadas. Obvio que eran pozos verticales y con escasas etapas de fractura. No había aún una tecnología que permitiera el desarrollo de extensas ramas horizontales del pozo, que permitieran gran cantidad de fracturas.

Hoy en lo que se denomina Vaca Muerta (usado como denominación común, aún sabiendo que no toda la producción de hidrocarburos no convencional proviene de dicha formación geológica), se han perforado más de 2.200 pozos.

El “shale oil”: el producto del “fracking”

El auge de este petróleo alojado en las formaciones geológica de la roca madre, llámese Vaca Muerta, Los Molles u otras, se inició hace 10 años atrás, cuando bajo el gobierno de Cristina Fernández se separó del área Loma de la Lata-Sierra Barrosa lo que hoy se conoce como área Loma Campana, y se la adjudicó a YPF S.A. ya que tenía un pacto secreto de asociación con Chevron (una operación donde estuvieron involucradas las “off shore” de las petroleras, es decir, negocios espurios y antinacionales).

Los pozos que extraen el “shale oil” se concentran en unas pocas áreas estrellas como la mencionada Loma Campana (YPF S.A. – Chevron) donde están ubicados el 31% del total de pozos no convencionales de “shale oil”.

Otra área estrella de shale oil es Bajada del Palo Oeste de Vista Oil que dirige Miguel Galuccio, CEO de YPF S.A. cuando el pacto secreto. Además, podemos mencionar a La Amarga Chica (YPF S.A. – Petronas), a Bandurria Sur (YPF S.A.-Shell – Equinor) y a Cruz de Lorena (Shell con GyP del Neuquén en “carry”). Las otras 53 áreas que producen “shale oil” no superan una producción del 5% del total, la mayoría de ellas no llegan ni al 1%.

Una realidad que inventariada por empresa, se concentra en YPF S.A.-Chevrón, Vista y Shell. Solo tres.

Loma Campana

Este área es la que lleva más años acumulados de producción no convencional. Hoy posee más de 700 pozos. Algunos figuraron hasta hace poco tiempo en el ranking de los más productivos. Al mes de mayo del año pasado, tres de los cinco pozos más productivos estaban precisamente en Loma Campana: el YPF.Nq.AdCH-1008 (h), el YPF.Nq.LLLL-1677 (h) y el YPF.Nq.LLLL-1676 (h), con una producción de 1.901, 1.880 y 1.876 barriles diarios, respectivamente.

De estos dos últimos, el pozo YPF.Nq.LLLL-1677(h) en marzo de 2023 producía 1.949 barriles diarios y el otro, el YPF.Nq.LLLL-1676 (h) producía 1.876 barriles diarios.

A esa fecha, en el primer trimestre del año pasado, Loma Campana aportaba también otro pozo entre los diez más productivos: el YPF.Nq.LLL-1674(h) con 1.772 barriles diarios; al mes de julio de 2024, entre los diez pozos más productivos de “shale oil”, no figura ninguno de Loma Campana. En un año se cayeron del Top 10 varios de los pozos de área. Ninguno supera los 1.600 barriles diarios. Si Loma Campana lidera las áreas de producción no convencional es pura y exclusivamente por ser la que mayor cantidad de pozos tiene en producción. Pero aún los más productivos están ya en franco declive, y no se avizora un horizonte hacia arriba. Más bien, YPF S.A. está apuntando a la producción en un área vecina, La Amarga Chica.

Bajada del Palo Oeste

Este área estrella de Vista Oil, en la actualidad tiene 4 de los 10 pozos más productivos de “shale oil”: el VIS.Nq.BPO-2801(h), el VIS.Nq.BPO(h), el VIS.Nq.BPO-2532(h) y el VIS.Nq.BPO-2504(h), con una producción de 2.972, de 2.919, 1.853 y 1.655 barriles por día (LMN 14/7/2024).

La empresa se encarga a través de sus informes de resaltar sus pozos con mayor rinde. Lo que no dice es que los que hoy anuncia un tiempo más tarde caen violentamente en su producción récord, producto del proceso inexorable que sufren los pozos no convencionales.

Estos cuatro pozos “record”, ubicados en el área Bajada del Palo Oeste, conviven con otros 79 pozos no convencionales, algunos que ya registran varios años. Estos cuatro pozos explican el 19% del total de producción actual del área. El restante 81% la explican los 79 pozos restantes. Estos últimos con una producción promedio de 600 bbl/día cada uno.

Vista inició su actividad en 2018 en BPO. En cinco años con 83 pozos No Convencionales productivos en ese área, el 95% de los pozos producen un promedio de un 15 a un 20% de su producción original, mostrando la degradación sufrida en apenas cinco años.

Dentro de un par de años, los pozos récord de hoy, habrán decaído su producción notablemente, y si no hay inversiones para perforar a un ritmo que reemplace esa declinación, la producción total del área no aumenta, o solo lo hace a un ritmo cancino.

La Amarga Chica

Este área, junto a la mencionada Loma Campana y Bandurria Sur, permite a YPF S.A. encabezar la producción de “shale oil”. En La Amarga Chica actualmente se ubican los tres pozos más productivos de YPF S.A: el YPF.Nq.LACh-127(h), el YPF.Nq.LACh-120(h) y el YPF.Nq.LACh-125(h) con 1.936, 1.915 y1.635 barriles por día respectivamente. Como hace un año y medio atrás ocurría con los pozos de Loma Campana, los tres ocupan un lugar en el TOP 10. Por lo que no sería una sorpresa que dentro de un año los tres desaparezcan del ranking.

Cantando sobre la cornisa

Este recorrido sintético de la performance de los pozos de las áreas con mayor producción de “shale oil” en Vaca Muerta es la demostración objetiva del fuerte decline luego de un par de años de los pozos no convencionales, y la necesidad constante y creciente de inversión de capital para poner a producir nuevos pozos para sostener un nivel de producción en cada área.

Eso implica miles y miles de millones de dólares, que a pesar de la mayor producción actual, no se registra que se esté produciendo. Menos aún en la exploración de nuevas reservas o nuevas áreas.

Fuera del saqueo a mansalva de cada pozo, no hay otra política de las petroleras, y es todo lo que los gobiernos nacional y el de Neuquén pretenden.

Mientras los sismos en la zona de Vaca Muerta se suceden sin parar. Ya van cuarenta y nueve en lo que va del año. El último, hace 48 horas a solo dos kilómetros del lugar donde están actuando equipos de fractura de Exxon.

Es como caminar cantando por la cornisa.