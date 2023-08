La justicia ordena el remate de Cerámica Neuquén el próximo 27 de octubre

El juez laboral Sergio Víctor Cosentino ha decretado que el próximo 27 de octubre a las 11hs se lleve adelante el remate de Cerámica Neuquén, fabrica gestionada por sus trabajadores. El remate implica el desalojo y el uso de las fuerzas represivas. Se trata de un hecho absolutamente grave y una declaración de guerra a las y los obreros de Cerámica y a todos los trabajadores/as.

La situación legal de Cerámica Neuquén transcurre dos caminos. Por un lado, la orden de remate del juez laboral se produce en el marco del expediente donde los ex trabajadores que no formaron parte de la gestión obrera reclaman sus indemnizaciones. Y por el otro, en el juzgado civil donde se tramita el concurso. En esta última causa, existe un preacuerdo donde la ex patronal acepta la división de los terrenos donde se encuentra la fábrica. Esto implica una salida, puesto que la cooperativa obrera conserva las instalaciones, las máquinas y los terrenos. La patronal, con los terrenos que surjan de subdivisión, deberá afronta las indemnizaciones que les corresponden a los ex trabajadores.

La salida inscripta en el juzgado civil se encuentra trabada debido a una decisión del gobierno nacional y provincial, ya que el inmueble está hipotecado por créditos otorgados al empresario. Como se verá, la salida es política.

Conocida la fecha del remate y su desalojo, las y los obreros convocaron a una Multisectorial para informar la situación y coordinar acciones de lucha. Allí, se propuso que el próximo martes 15 habrán volanteadas en la ruta provincial 7 y un conjunto de acciones que incluye: nacionalizar el conflicto, actividades con la comunidad y jornadas de lucha.

El Partido Obrero, presente en la multisectorial, ratificó su apoyo y compromiso con esta lucha. Nuestros compañeros/as Gabriel Solano, Eduardo “Chiquito” Belliboni y Patricia Jure se han pronunciado en apoyo a los obreros/as. Es que el ataque a Cerámica Neuquén es una declaración de guerra contra los trabajadores y refleja la orientación social de este régimen social capitalista y sus gobiernos. En momentos que los obreros tienen esta amenaza concreta, el gobernador actual y el electo, Rolo Figueroa, viajaron a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del Banco Interamericano de (BID) para impulsar créditos para empresas que operan en la región. A los empresarios parásitos que han desindustrializado la provincia se les otorga créditos y a las gestiones ceramistas se las ahoga y se las pretende desalojar.

Está a la orden del día una gran campaña popular para tirar abajo esta ofensiva anti obrera que nos interpela a todos las y luchadores populares. En las fábricas ceramistas están los materiales para las escuelas, hospitales, viviendas y obras públicas.

Son 80 puestos de trabajo que están en la picota y una experiencia obrera muy importante y profunda que debemos defender. El Polo Obrero, el Partido Obrero y sus agrupaciones sindicales nos jugamos todo en la defensa de Cerámica Neuquén. Vamos a una gran campaña popular.