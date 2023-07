La LAI desconoce la represión en Jujuy y vota en contra del pronunciamiento del Centro de Estudiantes de Agronomía

La primera reunión de Comisión Directiva (CD) del año del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía UBA (Ceaba), realizada el miércoles 12 de julio, discutió (por iniciativa de la agrupación Abriendo Caminos, formada por la UJS e independientes) la situación en la provincia de Jujuy. Esta reunión se realizó por fuera del periodo lectivo, a pesar de que en la última CD del 2022, la conducción del Ceaba se había comprometido a realizarla al principio del primer cuatrimestre. En la misma se debatieron múltiples temas, además de la situación en la provincia norteña.

En la moción que presentamos, de apoyo al “Jujeñazo” y de repudio al accionar del gobernador Gerardo Morales y su reforma constitucional, que restringe el derecho a la protesta, se señala: “Desde el Ceaba, repudiamos totalmente el accionar del gobierno provincial de Morales, y adherimos al conjunto de las acciones de lucha convocadas para enfrentarlo. Les estudiantes de Fauba no podemos ser indiferentes ante esta amenaza. Llamamos a toda la comunidad educativa a pronunciarse y apoyar a los docentes, no-docentes e investigadores del IIT-UBA. ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los salarios! Viva el Jujeñazo! Fuera Morales”. La moción resultó aprobada, pero con el voto en contra de la LAI (Línea de Agronomía Independiente), que dirige el Centro.

Hay que recordar que la noche previa, Morales, en televisión nacional, había acusado a los investigadores del Instituto Interdisciplinario de Tilcara (IIT), dependiente de la UBA, de “incentivar las movilizaciones que conmociona a la provincia de Jujuy”. De hecho, el día posterior a la reunión de Comisión Directiva del Ceaba fue que se intervino la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), mediante una brutal represión por parte del gobierno jujeño.

Luego de la presentación de la moción en cuestión, se inició un debate donde la LAI, agrupación que se declara apolítica a pesar de seguir la agenda de la Franja Morada y la Sociedad Rural, se negó a participar del debate. No es menor comentar que la LAI es una agrupación con acuerdos con la Franja Morada y Nuevo Espacio, compartiendo carteleras y espacios de militancia y acompañando con sus votos el fraude de las elecciones en la Fuba. Esta ausencia de posicionamiento se argumentó por no tener suficiente información para fijar una posición, a pesar de que el temario estaba establecido con anterioridad. A su vez, pusieron en duda la veracidad de la información colocada en la moción y de la represión en sí, argumentando la posible falsedad de los múltiples contenidos audiovisuales donde se observa dicha represión brutal. Toda esta sospechosa incredulidad, a pesar de que la UBA había sacado un comunicado en rechazo al ataque y persecución política al IIT.

Llegado el momento de votar, las 4 secretarías (incluida la presidencia) gestionadas por la LAI votaron en contra de la moción presentada, a pesar de que usualmente utilizan la abstención ante mociones que consideran que, según ellos, “no interpelan al estudiantado”. Este argumento es completamente infundado, no sólo debido a la relación del IIT con la UBA, sino también porque les estudiantes no viven en una burbuja, están insertos en una sociedad e incluso es más importante en un cuadro de elecciones, ya que el responsable de lo que está pasando en Jujuy es Morales, el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, a pesar de los votos en contra de la LAI, se conquistó la aprobación de la moción presentada por Abriendo Caminos.

Si bien la lista 10, conformada por ATP (La Cámpora), Fana (Movimiento Evita) y Cambium (La Mella, Patria Grande) aportó los votos para que se apruebe la moción, insistieron con quitarle responsabilidad al PJ nacional, aclarando que fueron los constituyentes del PJ de Jujuy los que votaron a favor de la reforma. Especialmente ATP, que puso énfasis en no votar la moción si contenía una crítica al PJ.

Desde ya repudiamos el accionar de la LAI y llamamos a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen para con los estudiantes que se ven afectados. Arriba el jujeñazo, abajo la reforma reaccionaria de Morales.