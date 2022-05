La Lista Multicolor obtiene la minoría en el Suteba Moreno

En las elecciones del Suteba Moreno se presentaron 3 listas: la celeste, la violeta y la multicolor. Las dos primeras responden a Baradel ya que a nivel provincial son un frente y en Moreno cogobernaban el sindicato (la Violeta con una participación casi nula de cargos, pero bancando cada una de las medidas oficialistas).

Fue una elección que convalida la integración de la Celeste al gobierno del Frente de Todos, con un sindicato vaciado, cuestionado por la base, por la docencia de Inicial, con una baja participación electoral, con una movilización del aparato.

Tribuna Docente desplegó una campaña descomunal de recorridas de escuelas. Nos encontramos con un desconocimiento de la existencia de la Lista Violeta y hasta una confusión con nuestra lista Multicolor (confusión que la Lista Violeta explotó) y una bronca contra la lista celeste que carecía de canal para expresarla por la baja afiliación de quienes se pronunciaban de esta forma. Por otra parte, la desilusión y la falta de respuestas por parte de la conducción celeste del sindicato, sumado al vaciamiento y paralización durante los dos años de pandemia hicieron que muchxs se desafiliaran. De aproximadamente 10.000 docentes en el distrito sólo 3.000 son afiliadxs al Suteba y, de estos, 650 aproximadamente son jubiladxs (no activos). Menos del 50% del padrón fue a emitir su voto, es decir, una bajísima participación producida por la conducción ya que logró que no esté instalado el clima electoral y con la sola participación de su aparato se garantizó los mínimos votos necesarios para subsistir. Si bien resulto ganadora la lista celeste, tuvo un importante retroceso: de casi 800 avales conseguidos para presentar la lista, obtuvo 641 votos, perdiendo votantes que se fueron a la Multicolor y otros a la Violeta. Con esto obtuvo el 45%, no logrando retener la mayoría.

La lista violeta quedó tercera, dividiendo el voto de la Celeste y utilizando la confusión de colores para confundir a lxs votantes y “robarse” algunos votos multicolor. Presentó lista corta, escondiendo que a nivel provincial colaboran con la misma política entreguista de Baradel y que han votado siempre de conjunto con la celeste las medidas oficiales. Son los mismos que aceptaron una paritaria inconsulta a la baja, revindican la precarización laboral con los Fines y lxs ATR.

La Multicolor, por otro lado, logró la 2da minoría dentro de la conducción del sindicato, es decir que el 25% de los cargos debe ocuparlos los candidatos de la Multicolor. Esto es un logro que hay que defenderlo por los intentos de parte de la celeste de no respetarlo. En forma restringida, por la baja participación y la desafiliación, la Multicolor se consolida como el canal de oposición real a la conducción celeste. Con una agrupación como Tribuna Docente que recorrió más de 100 establecimientos educativos y reunió una veintena de fiscales, la Multicolor por primera vez logró fiscalizar más del 80% de los lugares de votación. Allí donde no se fiscalizó, la Celeste pudo desenvolver sus maniobras fraudulentas de que voten, por ejemplo, el 100% del padrón.

Es importante hacer un balance de algunas limitaciones de la Multicolor que tenemos que superar. Una agrupación que participó en las elecciones de 2017 viró hacia la patronal por la cooptación política del Frente de Todos. Esto demuestra que es muy importante la discusión política dentro de la Multicolor y sentar posiciones políticas correctas en cada avanzada contra la docencia. El resultado de la Violeta tan cercano al de la Multicolor demuestra que era necesario diferenciarse de las listas celeste y violeta con un posicionamiento político más “al hueso”. La falta de diferenciación común desde la Multicolor colaboró con esa confusión que explotara la Lista Violeta. Por otra parte, no todas las agrupaciones que conformaron la Multicolor en esta elección salieron a hacer campaña. Formar un frente para las elecciones es sinónimo de comprometerse a militar, volantear, juntar fiscales; no solamente ocupar lugares en la lista. Tribuna Docente salió a buscar afiliado por afiliado. Defendimos el método de la recorrida de escuelas como principal herramienta de clarificación y defensa del voto a la única lista de oposición real a la celeste.

Por eso, convocamos a seguir construyendo Tribuna Docente Moreno para pugnar por una Multicolor de lucha, militante, independiente de los partidos patronales, que se posicione políticamente por todo lo que pase en la docencia sin pruritos; a seguir luchando por un sindicato políticamente independiente de todos los gobiernos y que defienda a lxs trabajadorxs.

Ahora se abre un camino para una campaña por delegados de la Multicolor en todas las escuelas, una campaña en contra de las 5 horas en la escuela primaria de jornada simple, por los 12 puntos de habitabilidad en todas las escuelas, por la baja a los sumarios de los compañeros de Moreno, por salarios igual a la canasta familiar.