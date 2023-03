La ola de calor y la revolución educativa de Larreta-Acuña

Las elevadas temperaturas y el adelantamiento del inicio del ciclo lectivo dejan al descubierto, una vez más, el derrumbe educativo de la CABA. Mientras en invierno las escuelas carecen de calefacción, al punto que lxs estudiantes asisten con frazadas, en el actual periodo la climatización indispensable para esta época del año brilla por su ausencia, provocando descompensaciones y desmayos en estudiantes y trabajadores de la educación, al igual que el presupuesto educativo.

El GCABA una vez más demuestra no sólo las mentiras de Larreta respecto de la situación edilicia escolar sino el desprecio a quienes asisten a las escuelas públicas de gestión estatal administradas desde cómodas dependencias con la refrigeración correspondiente. Se denuncian más de 450 escuelas con problemas de esta índole al punto que en algunas de ellas se ha determinado la suspensión de clases por la falta de la infraestructura necesaria para afrontar las elevadas temperaturas. El desfinanciamiento educativo una vez más queda al descubierto.

Mientras la ministra Soledad Acuña y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tienen vidas cómodas de funcionarios (incluso sus propios hijos cuentan con comodidades de las que carecen por completo quienes hoy asisten a la escuela pública), atentan contra la salud, el bienestar y las condiciones adecuadas para enseñar y aprender, las cuales continúan siendo vulneradas al extremo de la deshumanización.

Los reclamos se multiplican minuto a minuto, escuelas enteras denuncian la situación descripta. El combativo Ademys ha reclamado por esta situación ante el ministerio en tanto crece la preocupación de docentes, conducciones escolares, estudiantes y familias respecto de la salud, lo cual choca con los caprichos de la campaña electoral de Larreta-Acuña lanzada en la apertura de las sesiones legislativas el 1 de marzo con el lema de la “revolución educativa” que vienen llevando adelante desde hace 16 años. Pues resulta que dicha “revolución” no es más que la debacle edilicia (entre otros) que queda permanentemente al descubierto incluso bajo determinadas condiciones climáticas.

El Partido Obrero en el Fitu, Tribuna Docente y la UJS han denunciado en múltiples ocasiones la situación crítica de la infraestructura escolar. Esta no es un realidad desconocida por el gobierno, por el contrario es parte de una política deliberada, antieducativa y disciplinadora de la docencia, las infancias y las juventudes bajo la égida de la precarización material y simbólica que contiene la educación. Por ello han emitido la prohibición al magisterio y estudiantado de conectar ventiladores llevados desde sus hogares o incluso comprados por las cooperadoras ¡los sistemas eléctricos escolares no resisten! La supuesta “revolución educativa” de la ciudad Disney de Larreta-Acuña no contempla planes de obras de infraestructura escolar.

A esto se suman las enfermedades que se propagan producto de la exposición en escuelas que no están preparadas para afrontar las elevadas temperaturas. Dicha situación se combina con las plagas de roedores, palomas y mosquitos, transmisores indiscutidos de enfermedades a las que el gobierno expone a quienes transitan la escuela pública.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad exigimos soluciones inmediatas y la suspensión de clases por razones de fuerza mayor contemplada en el Reglamento Escolar. En este sentido nuestro diputado y precandidato a presidente, Gabriel Solano, presentó un proyecto de resolución surgido de los reclamos de las comunidades y de las necesidades educativas reales de la escuela pública.